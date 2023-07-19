https://ria.ru/20230719/frantsiya-1885157437.html

В беспорядках во Франции пострадали около 850 полицейских и пожарных

В беспорядках во Франции пострадали около 850 полицейских и пожарных - РИА Новости, 19.07.2023

В беспорядках во Франции пострадали около 850 полицейских и пожарных

Порядка 850 полицейских и пожарных получили травмы в ходе погромов во Франции после убийства 17-летнего подростка полицейским, сообщил глава МВД Франции Жеральд РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:46

2023-07-19T19:46

2023-07-19T19:46

в мире

франция

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Порядка 850 полицейских и пожарных получили травмы в ходе погромов во Франции после убийства 17-летнего подростка полицейским, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в ходе заседания в Нацсобрании Франции в среду. "Между 27 июня и 4 июля 850 полицейских и пожарных получили ранения, многие из них серьёзные", - сообщил министр на заседании, трансляция которого велась на официальном сайте нижней палаты французского парламента. Ранее власти Франции сообщали, что беспорядки затронули более 500 коммун на территории метрополии, более 700 зданий получили повреждения. "Какова связь между смертью молодого человека и нападениями на 90 школьных учреждений, 103 здания мэрии и 180 комиссариатов полиции, жандармерий, пожарных станций?", - сказал министр. Дарманен также сообщил, что 27 представителей власти, включая нескольких мэров, подверглись нападениям, отметив, что "ничто не может оправдать это насилие". Полицейские 27 июня во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также здания мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано порядка четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

https://ria.ru/20230715/politika-1884270928.html

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в мире, франция, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере