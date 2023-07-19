https://ria.ru/20230719/frantsiya-1885135882.html
Во Франции расследуют сбор денег для семьи полицейского, убившего подростка
Во Франции расследуют сбор денег для семьи полицейского, убившего подростка - РИА Новости, 19.07.2023
Во Франции расследуют сбор денег для семьи полицейского, убившего подростка
В Париже начали расследование сборов пожертвований для семьи полицейского, застрелившего 17-летнего подростка в Нантере, что спровоцировало массовые беспорядки... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:51
2023-07-19T17:51
2023-07-19T17:51
в мире
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
нантер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880841306_0:357:1400:1145_1920x0_80_0_0_43c76d536df9e490919d811324fceccb.jpg
ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. В Париже начали расследование сборов пожертвований для семьи полицейского, застрелившего 17-летнего подростка в Нантере, что спровоцировало массовые беспорядки в стране, сообщил телеканал BFMTV. В начале июля завершился сбор пожертвований семье полицейского, который находится под следствием по обвинению в "умышленном убийстве". Объем собранных средств составил 1,6 миллионов евро. Сбор был инициирован один из лидеров ультраправого движения Жаном Мессихой. Расследование сборов было начато отделом по экономическим и финансовым преступлениям судебной полиции Парижа после жалобы семьи подростка, застреленного полицейским. Согласно тексту жалобы, семья обвиняет организаторов сборов в попытке обмануть тех, кто совершает пожертвования, и присвоить средства. Как ранее отмечало издание Depeche, из собранной суммы жена и ребенок 38-летнего полицейского получат лишь 645 тысяч евро. Сумма в 938 037 евро будет удержана налоговой службой Франции. Полицейские 27 июня во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
франция
париж
нантер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880841306_0:226:1400:1276_1920x0_80_0_0_0999c0adaf8648e7f37f5fcf8cf7a9b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер
В мире, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Нантер
Во Франции расследуют сбор денег для семьи полицейского, убившего подростка
BFM: во Франции начали расследовать сбор денег для родных полицейского, убившего подростка
ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости.
В Париже начали расследование сборов пожертвований для семьи полицейского, застрелившего 17-летнего подростка в Нантере, что спровоцировало массовые беспорядки в стране, сообщил телеканал BFMTV
.
В начале июля завершился сбор пожертвований семье полицейского, который находится под следствием по обвинению в "умышленном убийстве".
Это не апокалипсис и не конец света. Это просто Франция
Объем собранных средств составил 1,6 миллионов евро. Сбор был инициирован один из лидеров ультраправого движения Жаном Мессихой.
Расследование сборов было начато отделом по экономическим и финансовым преступлениям судебной полиции Парижа после жалобы семьи подростка, застреленного полицейским. Согласно тексту жалобы, семья обвиняет организаторов сборов в попытке обмануть тех, кто совершает пожертвования, и присвоить средства.
Как ранее отмечало издание Depeche, из собранной суммы жена и ребенок 38-летнего полицейского получат лишь 645 тысяч евро. Сумма в 938 037 евро будет удержана налоговой службой Франции.
Полицейские 27 июня во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Франция попала в яму, которую рыла для России