https://ria.ru/20230719/frantsiya-1885135882.html

Во Франции расследуют сбор денег для семьи полицейского, убившего подростка

Во Франции расследуют сбор денег для семьи полицейского, убившего подростка - РИА Новости, 19.07.2023

Во Франции расследуют сбор денег для семьи полицейского, убившего подростка

В Париже начали расследование сборов пожертвований для семьи полицейского, застрелившего 17-летнего подростка в Нантере, что спровоцировало массовые беспорядки... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:51

2023-07-19T17:51

2023-07-19T17:51

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

нантер

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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. В Париже начали расследование сборов пожертвований для семьи полицейского, застрелившего 17-летнего подростка в Нантере, что спровоцировало массовые беспорядки в стране, сообщил телеканал BFMTV. В начале июля завершился сбор пожертвований семье полицейского, который находится под следствием по обвинению в "умышленном убийстве". Объем собранных средств составил 1,6 миллионов евро. Сбор был инициирован один из лидеров ультраправого движения Жаном Мессихой. Расследование сборов было начато отделом по экономическим и финансовым преступлениям судебной полиции Парижа после жалобы семьи подростка, застреленного полицейским. Согласно тексту жалобы, семья обвиняет организаторов сборов в попытке обмануть тех, кто совершает пожертвования, и присвоить средства. Как ранее отмечало издание Depeche, из собранной суммы жена и ребенок 38-летнего полицейского получат лишь 645 тысяч евро. Сумма в 938 037 евро будет удержана налоговой службой Франции. Полицейские 27 июня во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер