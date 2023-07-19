https://ria.ru/20230719/finlyandiya-1885182079.html

Это не случайно. Финнов оскорбил "таинственный жест" Москвы

Это не случайно. Финнов оскорбил "таинственный жест" Москвы - РИА Новости, 20.07.2023

Это не случайно. Финнов оскорбил "таинственный жест" Москвы

Финская газета Ilta-Sanomat возмутилась "безразличием" российских СМИ из-за недостаточного освещения визита президента США Джо Байдена в Хельсинки. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-19T22:55

2023-07-19T22:55

2023-07-20T09:38

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Финская газета Ilta-Sanomat возмутилась "безразличием" российских СМИ из-за недостаточного освещения визита президента США Джо Байдена в Хельсинки."Россия оставила без внимания визит самого влиятельного человека в мире в соседнюю Финляндию. О чем это говорит?" — задался вопросом обозреватель Петри Сеппя, предположив, что таким образом Москва якобы намеренно сигнализировала Хельсинки о своем равнодушии.В свою очередь, доцент кафедры всемирной истории Университета Тампере Ринна Куллаа связала такую реакцию с резким ухудшением отношений между странами. А директор Александровского института при Хельсинкском университете даже призвал быть бдительными из-за "возможных ответных мер Москвы в будущем".Профессор международной политики Хельсинкского университета Туомас Форсберг, со своей стороны, пожаловался, что в России пресса больше следила за саммитом НАТО, состоявшимся несколькими днями ранее в Вильнюсе."Встреча Ниинисте и Байдена уже не была для России столь интересной", — выразил сожаление он.При этом и Форсберг, и Куллаа убеждены, что Москва на самом деле очень тщательно следит за происходящим в Финляндии после ее вступления в альянс и просто "пытается притвориться равнодушной".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230716/finlyandiya-1884478235.html

https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html

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