https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884983671.html
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек - РИА Новости, 19.07.2023
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек
В Кировском районе Крыма проводится эвакуация жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек, сообщило региональное... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:25
2023-07-19T08:25
2023-07-19T08:35
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Кировском районе Крыма проводится эвакуация жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек, сообщило региональное МЧС.В связи с ЧП на полигоне создан оперативный штаб, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее Аксенов. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Отселение жителей четырёх сел, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму проводится ориентировочно на сутки, заявил ранее советник главы Крыма Олег Крючков."В Кировском р-не проводится эвакуация граждан из с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек", - сообщили в ведомстве.Эвакуированные будут размещены в школе села Первомайское и школе в селе Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым, сообщили в МЧС.
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек
МЧС Крыма сообщило об эвакуации жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное