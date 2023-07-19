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МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек - РИА Новости, 19.07.2023
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08:25 19.07.2023 (обновлено: 08:35 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884983671.html
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек - РИА Новости, 19.07.2023
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек
В Кировском районе Крыма проводится эвакуация жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек, сообщило региональное... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:25
2023-07-19T08:35
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Кировском районе Крыма проводится эвакуация жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек, сообщило региональное МЧС.В связи с ЧП на полигоне создан оперативный штаб, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее Аксенов. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Отселение жителей четырёх сел, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму проводится ориентировочно на сутки, заявил ранее советник главы Крыма Олег Крючков."В Кировском р-не проводится эвакуация граждан из с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек", - сообщили в ведомстве.Эвакуированные будут размещены в школе села Первомайское и школе в селе Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым, сообщили в МЧС.
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек

МЧС Крыма сообщило об эвакуации жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС
Сотрудник противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Кировском районе Крыма проводится эвакуация жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек, сообщило региональное МЧС.
В связи с ЧП на полигоне создан оперативный штаб, его возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее Аксенов. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Отселение жителей четырёх сел, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму проводится ориентировочно на сутки, заявил ранее советник главы Крыма Олег Крючков.
«
"В Кировском р-не проводится эвакуация граждан из с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек", - сообщили в ведомстве.
Эвакуированные будут размещены в школе села Первомайское и школе в селе Кировском. Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым, сообщили в МЧС.
 
ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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