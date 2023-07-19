https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884979277.html

Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию

Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию - РИА Новости, 19.07.2023

Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию

Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:23

2023-07-19T07:23

2023-07-19T07:53

кировский район

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек", — уточнил Аксенов.Ранее он сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Железнодорожный транспорт при этом, по словам Лукашенко, работает штатно. Пункты пропуска на севере полуострова "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" также действуют в обычном режиме. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме.Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил Аксенов.

https://ria.ru/20230719/trassa-1884978529.html

кировский район

республика крым

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кировский район, республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)