https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884979277.html
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию - РИА Новости, 19.07.2023
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию
Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:23
2023-07-19T07:23
2023-07-19T07:53
кировский район
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек", — уточнил Аксенов.Ранее он сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Железнодорожный транспорт при этом, по словам Лукашенко, работает штатно. Пункты пропуска на севере полуострова "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" также действуют в обычном режиме. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме.Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил Аксенов.
https://ria.ru/20230719/trassa-1884978529.html
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кировский район, республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
Кировский район, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию
Аксенов: из зоны вблизи полигона в Кировском районе планируют временную эвакуацию жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости.
Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале
.
«
"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек", — уточнил Аксенов.
Ранее он сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Железнодорожный транспорт при этом, по словам Лукашенко, работает штатно. Пункты пропуска на севере полуострова "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" также действуют в обычном режиме. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме.
Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил Аксенов.
Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"