Рейтинг@Mail.ru
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 19.07.2023 (обновлено: 07:53 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884979277.html
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию - РИА Новости, 19.07.2023
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию
Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:23
2023-07-19T07:53
кировский район
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек", — уточнил Аксенов.Ранее он сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Железнодорожный транспорт при этом, по словам Лукашенко, работает штатно. Пункты пропуска на севере полуострова "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" также действуют в обычном режиме. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме.Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил Аксенов.
https://ria.ru/20230719/trassa-1884978529.html
кировский район
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировский район, республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
Кировский район, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
Из зоны вблизи горящего полигона в Крыму планируют временную эвакуацию

Аксенов: из зоны вблизи полигона в Кировском районе планируют временную эвакуацию жителей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, расположенных рядом с горящим полигоном в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«
"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек", — уточнил Аксенов.
Ранее он сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения. Железнодорожный транспорт при этом, по словам Лукашенко, работает штатно. Пункты пропуска на севере полуострова "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" также действуют в обычном режиме. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме.
Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил Аксенов.
Блокпост возле села Льговское в Крыму
Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды"
07:08
 
Кировский районРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала