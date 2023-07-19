https://ria.ru/20230719/druzya-1885093003.html
Путин рассказал о друзьях России на Западе
Путин рассказал о друзьях России на Западе - РИА Новости, 19.07.2023
Путин рассказал о друзьях России на Западе
Россия имеет очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции, но им не дают возможности думать и навязывают стереотипы поведения, заявил... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:06
2023-07-19T16:06
2023-07-19T16:22
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия имеет очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции, но им не дают возможности думать и навязывают стереотипы поведения, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей"."У нас очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции. Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им просто стараются не давать возможности думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230612/druzya-1877660976.html
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франция, россия, владимир путин, в мире
Франция, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о друзьях России на Западе
Путин: у России очень много друзей в европейских странах, но им не дают возможности думать