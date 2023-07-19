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Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 19.07.2023 (обновлено: 16:28 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/donbass-1885092111.html
Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада
Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада - РИА Новости, 19.07.2023
Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада
Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить помочь проекту французской журналистки, которая хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:01
2023-07-19T16:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
политика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить помочь проекту французской журналистки, которая хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в Донбассе."Я, конечно, желаю вам всяческих успехов. И мы сделаем все, чтобы ваш проект поддержать", - обратился Путин к участнице заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей" Кристель Нэан Карин - военкору, выпускнице проекта "Мастерская новых медиа" и главному редактору информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс Инсайдер", которая заявила, что хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в Донбассе. "Я попрошу коллег из медийного сообщества, чтобы помогли вам расширить возможности", - заявил Путин.Глава государства добавил, что такие люди, как Кристель Нэан Карин, выполняют очень важную задачу - "и не в интересах только Донбасса, а в интересах своей страны" - так как они пытаются показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу."Ваш проект, конечно, мы поддержим с удовольствием", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230324/boke-1860490999.html
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владимир путин, политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада

Путин пообещал помочь французской журналистке Карин в освещении ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить помочь проекту французской журналистки, которая хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в Донбассе.
"Я, конечно, желаю вам всяческих успехов. И мы сделаем все, чтобы ваш проект поддержать", - обратился Путин к участнице заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей" Кристель Нэан Карин - военкору, выпускнице проекта "Мастерская новых медиа" и главному редактору информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс Инсайдер", которая заявила, что хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в Донбассе. "Я попрошу коллег из медийного сообщества, чтобы помогли вам расширить возможности", - заявил Путин.
Глава государства добавил, что такие люди, как Кристель Нэан Карин, выполняют очень важную задачу - "и не в интересах только Донбасса, а в интересах своей страны" - так как они пытаются показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу.
"Ваш проект, конечно, мы поддержим с удовольствием", - заключил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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