https://ria.ru/20230719/donbass-1885092111.html

Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада

Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада - РИА Новости, 19.07.2023

Путин пообещал помочь проекту по освещению ситуации в Донбассе для Запада

Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить помочь проекту французской журналистки, которая хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:01

2023-07-19T16:01

2023-07-19T16:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

политика

россия

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить помочь проекту французской журналистки, которая хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в Донбассе."Я, конечно, желаю вам всяческих успехов. И мы сделаем все, чтобы ваш проект поддержать", - обратился Путин к участнице заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей" Кристель Нэан Карин - военкору, выпускнице проекта "Мастерская новых медиа" и главному редактору информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс Инсайдер", которая заявила, что хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в Донбассе. "Я попрошу коллег из медийного сообщества, чтобы помогли вам расширить возможности", - заявил Путин.Глава государства добавил, что такие люди, как Кристель Нэан Карин, выполняют очень важную задачу - "и не в интересах только Донбасса, а в интересах своей страны" - так как они пытаются показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу."Ваш проект, конечно, мы поддержим с удовольствием", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230324/boke-1860490999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр