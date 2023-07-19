https://ria.ru/20230719/dogovory-1885025850.html
Договоры закупок малого объема на 5,2 млрд рублей заключили через МСП.РФ
Договоры закупок малого объема на 5,2 млрд рублей заключили через МСП.РФ - РИА Новости, 19.07.2023
Договоры закупок малого объема на 5,2 млрд рублей заключили через МСП.РФ
За первые шесть месяцев 2023 года свыше 6 тысяч предпринимателей, используя сервис "Закупки малого объема" на цифровой платформе МСП.РФ, перешли на сервисы... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:20
2023-07-19T12:20
2023-07-19T12:20
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев 2023 года свыше 6 тысяч предпринимателей, используя сервис "Закупки малого объема" на цифровой платформе МСП.РФ, перешли на сервисы электронных торговых площадок по интересующим их закупкам и 368 поставщиков заключили 2490 договоров закупок на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Сервис "Закупки малого объема" агрегирует потребности крупнейших и региональных заказчиков на сумму до 500 тысяч рублей. Они не размещаются в Единой информационной системе в сфере закупок и доступны только на конкретных сайтах. У пользователей МСП.РФ есть возможность видеть данные сразу с нескольких десятков площадок и корпоративных интернет-магазинов, сортировать закупки более чем по 10 параметрам, отбирать подходящие и сразу переходить к ним", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что участниками закупочных процедур через Цифровую платформу могут становиться юридические лица, ИП, самозанятые и физические лица. Одно из преимуществ закупок малого объема — упрощенный механизм, что позволяет участвовать в них даже новичкам. По данным пресс-службы, в настоящее время компании с госучастием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% от общего объема своих закупок. За соблюдением квоты следит Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Как отмечается в сообщении, сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен на Цифровой платформе в апреле 2022 года. Она создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Сервис создавался совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками. Для помощи МСП-участникам закупок на Цифровой платформе функционирует "Гид по закупкам". Он предназначен для юрлиц, ИП и самозанятых. Здесь они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.д. С начала текущего года через сервис приняли и отработали 65 заявок. По итогам оказания поддержки один субъект МСП впервые подал заявку на участие в закупке. Еще одно предприятие стало победителем аукциона на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия дороги.
https://ria.ru/20230718/poruchitelstvo-1884721117.html
https://ria.ru/20230717/lizing-1884607531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости
. За первые шесть месяцев 2023 года свыше 6 тысяч предпринимателей, используя сервис "Закупки малого объема" на цифровой платформе МСП.РФ
, перешли на сервисы электронных торговых площадок по интересующим их закупкам и 368 поставщиков заключили 2490 договоров закупок на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП
.
"Сервис "Закупки малого объема" агрегирует потребности крупнейших и региональных заказчиков на сумму до 500 тысяч рублей. Они не размещаются в Единой информационной системе в сфере закупок и доступны только на конкретных сайтах. У пользователей МСП.РФ есть возможность видеть данные сразу с нескольких десятков площадок и корпоративных интернет-магазинов, сортировать закупки более чем по 10 параметрам, отбирать подходящие и сразу переходить к ним", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
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Он добавил, что участниками закупочных процедур через Цифровую платформу могут становиться юридические лица, ИП, самозанятые и физические лица. Одно из преимуществ закупок малого объема — упрощенный механизм, что позволяет участвовать в них даже новичкам.
По данным пресс-службы, в настоящее время компании с госучастием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% от общего объема своих закупок. За соблюдением квоты следит Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти.
Как отмечается в сообщении, сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен на Цифровой платформе в апреле 2022 года. Она создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
. Сервис создавался совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками.
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Для помощи МСП-участникам закупок на Цифровой платформе функционирует "Гид по закупкам". Он предназначен для юрлиц, ИП и самозанятых. Здесь они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.д.
С начала текущего года через сервис приняли и отработали 65 заявок. По итогам оказания поддержки один субъект МСП впервые подал заявку на участие в закупке. Еще одно предприятие стало победителем аукциона на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия дороги.