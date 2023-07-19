https://ria.ru/20230719/dogovory-1885025850.html

Договоры закупок малого объема на 5,2 млрд рублей заключили через МСП.РФ

Договоры закупок малого объема на 5,2 млрд рублей заключили через МСП.РФ - РИА Новости, 19.07.2023

Договоры закупок малого объема на 5,2 млрд рублей заключили через МСП.РФ

За первые шесть месяцев 2023 года свыше 6 тысяч предпринимателей, используя сервис "Закупки малого объема" на цифровой платформе МСП.РФ, перешли на сервисы... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:20

2023-07-19T12:20

2023-07-19T12:20

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За первые шесть месяцев 2023 года свыше 6 тысяч предпринимателей, используя сервис "Закупки малого объема" на цифровой платформе МСП.РФ, перешли на сервисы электронных торговых площадок по интересующим их закупкам и 368 поставщиков заключили 2490 договоров закупок на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Сервис "Закупки малого объема" агрегирует потребности крупнейших и региональных заказчиков на сумму до 500 тысяч рублей. Они не размещаются в Единой информационной системе в сфере закупок и доступны только на конкретных сайтах. У пользователей МСП.РФ есть возможность видеть данные сразу с нескольких десятков площадок и корпоративных интернет-магазинов, сортировать закупки более чем по 10 параметрам, отбирать подходящие и сразу переходить к ним", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что участниками закупочных процедур через Цифровую платформу могут становиться юридические лица, ИП, самозанятые и физические лица. Одно из преимуществ закупок малого объема — упрощенный механизм, что позволяет участвовать в них даже новичкам. По данным пресс-службы, в настоящее время компании с госучастием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% от общего объема своих закупок. За соблюдением квоты следит Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Как отмечается в сообщении, сервис "Витрина закупок малого объема" был запущен на Цифровой платформе в апреле 2022 года. Она создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Сервис создавался совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками. Для помощи МСП-участникам закупок на Цифровой платформе функционирует "Гид по закупкам". Он предназначен для юрлиц, ИП и самозанятых. Здесь они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.д. С начала текущего года через сервис приняли и отработали 65 заявок. По итогам оказания поддержки один субъект МСП впервые подал заявку на участие в закупке. Еще одно предприятие стало победителем аукциона на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия дороги.

https://ria.ru/20230718/poruchitelstvo-1884721117.html

https://ria.ru/20230717/lizing-1884607531.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич