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В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов
В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов - РИА Новости, 19.07.2023
В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов
В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:12
2023-07-19T19:12
2023-07-19T19:12
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
харьковская область
россия
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ГРОЗНЫЙ, 19 июл – РИА Новости. В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. "В районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована очередная ДРГ противника. В результате оперативных действий подразделения <…> начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому района Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка все пять членов группы противника успешно денацифицированы", - написал Кадыров. Он уточнил, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата. "После выявления точного места дислокации противника был нанесён удар из тяжелого вооружения", - добавил глава региона.
харьковская область
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рамзан кадыров, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Харьковская область, Россия
В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов
Глава Чечни Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области