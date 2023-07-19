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В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов

В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов - РИА Новости, 19.07.2023

В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов

В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:12

2023-07-19T19:12

2023-07-19T19:12

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

харьковская область

россия

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ГРОЗНЫЙ, 19 июл – РИА Новости. В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. "В районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована очередная ДРГ противника. В результате оперативных действий подразделения <…> начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому района Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка все пять членов группы противника успешно денацифицированы", - написал Кадыров. Он уточнил, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата. "После выявления точного места дислокации противника был нанесён удар из тяжелого вооружения", - добавил глава региона.

харьковская область

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2023

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рамзан кадыров, харьковская область, россия