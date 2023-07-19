https://ria.ru/20230719/demografiya-1885120176.html

Путин оценил идею рассказывать россиянам больше о мерах поддержки родителей

Путин оценил идею рассказывать россиянам больше о мерах поддержки родителей - РИА Новости, 19.07.2023

Путин оценил идею рассказывать россиянам больше о мерах поддержки родителей

Поддержка материнства, детства, вопросы демографии важны, и надо поддерживать такую работу, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:01

2023-07-19T17:01

2023-07-19T17:01

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поддержка материнства, детства, вопросы демографии важны, и надо поддерживать такую работу, сказал президент России Владимир Путин. На встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" участник программы "Наставничество" от Мастерской управления "Сенеж", директор ЧУ ДО "Городской центр дополнительного образования "Брайт" Марина Липатникова рассказала, что в 20223 году выиграла грант министерства просвещения РФ и проведет 100 тысяч консультаций для родителей, чтобы помочь им разговаривать на одном языке со своими детьми. Участница предложила рассказывать о поддержке родителей в России взрослым, которые хотели бы иметь ребенка, поскольку сейчас такие консультации оказываются только тем, уже имеют детей или для тех, кто желает взять ребенка на воспитание. "Работа очень важная, в абсолютно правильном направлении. Это поддержка материнства, детства, это демография - очень важно. Конечно, заслуживает поддержки", - прокомментировал президент.

https://ria.ru/20230713/semya-1883886434.html

россия

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общество, россия, владимир путин