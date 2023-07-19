https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html

Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году

Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году - РИА Новости, 19.07.2023

Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году

Туристический поток в Дагестане в 2023 году может достичь 2,5 миллиона человек, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:04

2023-07-19T13:04

2023-07-19T13:04

туризм

новости - туризм

сергей меликов

отдых в россии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825454259_0:191:3078:1922_1920x0_80_0_0_dec329bbd8750e2b6405abb82c508c26.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 июл – РИА Новости. Туристический поток в Дагестане в 2023 году может достичь 2,5 миллиона человек, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. В 2022 году Дагестан, по данным властей региона, посетили более 1,5 миллиона туристов. "Судя по данным авиаперевозок, по посещению туристических локаций, по увеличению количества объектов, представленных для туристов, я думаю, будет на миллион приезжих больше, чем в прошлом году", – сказал Меликов. Глава Дагестана констатировал, что туристов привлекают природные красоты республики, "которыми можно наслаждаться бесконечно", и гостеприимство жителей. "Когда местные жители выносят туристам чай, какую-то национальную еду – это всем доставляет такое удовольствие, которое хочется обязательно повторить", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20230719/aeroekspressy-1884978388.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сергей меликов, отдых в россии, туризм