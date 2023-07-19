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Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году - РИА Новости, 19.07.2023
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Туризм
 
13:04 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html
Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году
Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году - РИА Новости, 19.07.2023
Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году
Туристический поток в Дагестане в 2023 году может достичь 2,5 миллиона человек, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:04
2023-07-19T13:04
туризм
новости - туризм
сергей меликов
отдых в россии
туризм
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МАХАЧКАЛА, 19 июл – РИА Новости. Туристический поток в Дагестане в 2023 году может достичь 2,5 миллиона человек, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. В 2022 году Дагестан, по данным властей региона, посетили более 1,5 миллиона туристов. "Судя по данным авиаперевозок, по посещению туристических локаций, по увеличению количества объектов, представленных для туристов, я думаю, будет на миллион приезжих больше, чем в прошлом году", – сказал Меликов. Глава Дагестана констатировал, что туристов привлекают природные красоты республики, "которыми можно наслаждаться бесконечно", и гостеприимство жителей. "Когда местные жители выносят туристам чай, какую-то национальную еду – это всем доставляет такое удовольствие, которое хочется обязательно повторить", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20230719/aeroekspressy-1884978388.html
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новости - туризм, сергей меликов, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Меликов, отдых в России, Туризм
Власти Дагестана рассказали, сколько туристов регион ждет в этом году

Меликов: Дагестан в этом году может принять на миллион туристов больше, чем в прошлом году

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСулакский каньон в Дагестане
Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МАХАЧКАЛА, 19 июл – РИА Новости. Туристический поток в Дагестане в 2023 году может достичь 2,5 миллиона человек, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости.
В 2022 году Дагестан, по данным властей региона, посетили более 1,5 миллиона туристов.
"Судя по данным авиаперевозок, по посещению туристических локаций, по увеличению количества объектов, представленных для туристов, я думаю, будет на миллион приезжих больше, чем в прошлом году", – сказал Меликов.
Глава Дагестана констатировал, что туристов привлекают природные красоты республики, "которыми можно наслаждаться бесконечно", и гостеприимство жителей.
"Когда местные жители выносят туристам чай, какую-то национальную еду – это всем доставляет такое удовольствие, которое хочется обязательно повторить", – отметил глава региона.
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