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Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем - РИА Новости, 19.07.2023
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10:41 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/britaniya-1885002538.html
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем - РИА Новости, 19.07.2023
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил на конференции, что "неопытность" КНР в дипломатии и военном деле вызывает опасения. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:41
2023-07-19T10:41
в мире
китай
бен уоллес
великобритания
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил на конференции, что "неопытность" КНР в дипломатии и военном деле вызывает опасения. "Я думаю, что в отношении Китая мы должны беспокоиться больше всего по поводу неопытности (в военном деле и дипломатии)", - отметил Уоллес в ходе выступления на конференции, организованной институтом бывшего премьера Британии Тони Блэра. Видео с мероприятия было опубликовано изданием Independent. По его мнению, отсутствие опыта может привести к просчетам. Министр считает, что Западу следует сформулировать политический план для выстраивания отношений с КНР.
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в мире, китай, бен уоллес, великобритания
В мире, Китай, Бен Уоллес, Великобритания
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем

Глава Минобороны Британии Уоллес: неопытность КНР в военном деле вызывает опасения

© AP Photo / Hannibal HanschkeМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил на конференции, что "неопытность" КНР в дипломатии и военном деле вызывает опасения.
«
"Я думаю, что в отношении Китая мы должны беспокоиться больше всего по поводу неопытности (в военном деле и дипломатии)", - отметил Уоллес в ходе выступления на конференции, организованной институтом бывшего премьера Британии Тони Блэра. Видео с мероприятия было опубликовано изданием Independent.
По его мнению, отсутствие опыта может привести к просчетам. Министр считает, что Западу следует сформулировать политический план для выстраивания отношений с КНР.
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