https://ria.ru/20230719/britaniya-1885002538.html

Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем

Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем - РИА Новости, 19.07.2023

Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил на конференции, что "неопытность" КНР в дипломатии и военном деле вызывает опасения. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:41

2023-07-19T10:41

2023-07-19T10:41

в мире

китай

бен уоллес

великобритания

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил на конференции, что "неопытность" КНР в дипломатии и военном деле вызывает опасения. "Я думаю, что в отношении Китая мы должны беспокоиться больше всего по поводу неопытности (в военном деле и дипломатии)", - отметил Уоллес в ходе выступления на конференции, организованной институтом бывшего премьера Британии Тони Блэра. Видео с мероприятия было опубликовано изданием Independent. По его мнению, отсутствие опыта может привести к просчетам. Министр считает, что Западу следует сформулировать политический план для выстраивания отношений с КНР.

https://ria.ru/20230719/boegolovki-1884996434.html

китай

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, бен уоллес, великобритания