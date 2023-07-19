https://ria.ru/20230719/britaniya-1885002538.html
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем - РИА Новости, 19.07.2023
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил на конференции, что "неопытность" КНР в дипломатии и военном деле вызывает опасения. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:41
2023-07-19T10:41
2023-07-19T10:41
в мире
китай
бен уоллес
великобритания
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил на конференции, что "неопытность" КНР в дипломатии и военном деле вызывает опасения. "Я думаю, что в отношении Китая мы должны беспокоиться больше всего по поводу неопытности (в военном деле и дипломатии)", - отметил Уоллес в ходе выступления на конференции, организованной институтом бывшего премьера Британии Тони Блэра. Видео с мероприятия было опубликовано изданием Independent. По его мнению, отсутствие опыта может привести к просчетам. Министр считает, что Западу следует сформулировать политический план для выстраивания отношений с КНР.
https://ria.ru/20230719/boegolovki-1884996434.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, бен уоллес, великобритания
В мире, Китай, Бен Уоллес, Великобритания
Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем
Глава Минобороны Британии Уоллес: неопытность КНР в военном деле вызывает опасения