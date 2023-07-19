https://ria.ru/20230719/braslety-1885082319.html
Студенты Омского педагогического колледжа плетут браслеты для бойцов СВО
Студенты Омского педагогического колледжа плетут браслеты для бойцов СВО - РИА Новости, 19.07.2023
Студенты Омского педагогического колледжа плетут браслеты для бойцов СВО
Волонтерский отряд Омского педагогического колледжа №1 "Рука об руку" отправил в зону СВО более 1000 самодельных оберегов, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:15
2023-07-19T15:15
2023-07-19T15:15
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Волонтерский отряд Омского педагогического колледжа №1 "Рука об руку" отправил в зону СВО более 1000 самодельных оберегов, рассказали в пресс-службе областного правительства. Идея создавать ремешки на запястье для воинов появилась у будущих преподавателей педагогического колледжа №1 в начале этого года. Им хотелось поддержать бойцов на фронте добрым делом и словом. Уже к 23 февраля в рамках проекта "Добрый браслет" 13 волонтеров из отряда передали через Народный фронт более 50 плетеных браслетов. "Обереги с добрыми пожеланиями ребята отсылают также через сообщество "МасксетиОмск" и лично с помощью солдат, которые на данный момент находятся в нашем городе в кратковременном отпуске. Так, в мае спецзаказ из 72 браслетов был передан на фронт для бойцов батальона "Сибиряк" через добровольца с позывным "Совенок". Новая партия – 50 штук – отправится к адресатам на Донбасс уже через несколько дней", - рассказали в пресс-службе. Студенты получают обратную видеосвязь с линии фронта, где военнослужащие благодарят их за подарок. В ближайшем будущем студенты Омского педагогического колледжа №1 планируют плести для солдат "браслеты выживания". Это браслет, сплетенный из паракорда. Он расплетается за секунды, и тогда боец с его помощью может, к примеру, связать руки противнику, закрепить груз, заменить порванные шнурки, использовать в качестве жгута на рану, если его нет под рукой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, вооруженные силы рф, омск, омская область
Надежные люди, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Омск, Омская область
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Волонтерский отряд Омского педагогического колледжа №1 "Рука об руку" отправил в зону СВО более 1000 самодельных оберегов, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Идея создавать ремешки на запястье для воинов появилась у будущих преподавателей педагогического колледжа №1 в начале этого года. Им хотелось поддержать бойцов на фронте добрым делом и словом. Уже к 23 февраля в рамках проекта "Добрый браслет" 13 волонтеров из отряда передали через Народный фронт более 50 плетеных браслетов.
«
"Обереги с добрыми пожеланиями ребята отсылают также через сообщество "МасксетиОмск" и лично с помощью солдат, которые на данный момент находятся в нашем городе в кратковременном отпуске. Так, в мае спецзаказ из 72 браслетов был передан на фронт для бойцов батальона "Сибиряк" через добровольца с позывным "Совенок". Новая партия – 50 штук – отправится к адресатам на Донбасс уже через несколько дней", - рассказали в пресс-службе.
Студенты получают обратную видеосвязь с линии фронта, где военнослужащие благодарят их за подарок. В ближайшем будущем студенты Омского педагогического колледжа №1 планируют плести для солдат "браслеты выживания". Это браслет, сплетенный из паракорда. Он расплетается за секунды, и тогда боец с его помощью может, к примеру, связать руки противнику, закрепить груз, заменить порванные шнурки, использовать в качестве жгута на рану, если его нет под рукой.