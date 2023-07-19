https://ria.ru/20230719/braslety-1885082319.html

Студенты Омского педагогического колледжа плетут браслеты для бойцов СВО

Студенты Омского педагогического колледжа плетут браслеты для бойцов СВО - РИА Новости, 19.07.2023

Студенты Омского педагогического колледжа плетут браслеты для бойцов СВО

Волонтерский отряд Омского педагогического колледжа №1 "Рука об руку" отправил в зону СВО более 1000 самодельных оберегов, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:15

2023-07-19T15:15

2023-07-19T15:15

надежные люди

донбасс

вооруженные силы рф

омск

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885080151_0:173:809:628_1920x0_80_0_0_c6027d42ee344fb46e7051bf792bf41d.jpg

ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Волонтерский отряд Омского педагогического колледжа №1 "Рука об руку" отправил в зону СВО более 1000 самодельных оберегов, рассказали в пресс-службе областного правительства. Идея создавать ремешки на запястье для воинов появилась у будущих преподавателей педагогического колледжа №1 в начале этого года. Им хотелось поддержать бойцов на фронте добрым делом и словом. Уже к 23 февраля в рамках проекта "Добрый браслет" 13 волонтеров из отряда передали через Народный фронт более 50 плетеных браслетов. "Обереги с добрыми пожеланиями ребята отсылают также через сообщество "МасксетиОмск" и лично с помощью солдат, которые на данный момент находятся в нашем городе в кратковременном отпуске. Так, в мае спецзаказ из 72 браслетов был передан на фронт для бойцов батальона "Сибиряк" через добровольца с позывным "Совенок". Новая партия – 50 штук – отправится к адресатам на Донбасс уже через несколько дней", - рассказали в пресс-службе. Студенты получают обратную видеосвязь с линии фронта, где военнослужащие благодарят их за подарок. В ближайшем будущем студенты Омского педагогического колледжа №1 планируют плести для солдат "браслеты выживания". Это браслет, сплетенный из паракорда. Он расплетается за секунды, и тогда боец с его помощью может, к примеру, связать руки противнику, закрепить груз, заменить порванные шнурки, использовать в качестве жгута на рану, если его нет под рукой.

донбасс

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, вооруженные силы рф, омск, омская область