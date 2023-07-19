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В ижевских детсадах появились блюда для детей с пищевыми особенностями - РИА Новости, 20.07.2023
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Удмуртская Республика
 
18:38 19.07.2023 (обновлено: 08:38 20.07.2023)
https://ria.ru/20230719/blyuda-1885144864.html
В ижевских детсадах появились блюда для детей с пищевыми особенностями
В ижевских детсадах появились блюда для детей с пищевыми особенностями - РИА Новости, 20.07.2023
В ижевских детсадах появились блюда для детей с пищевыми особенностями
Блюда для детей с пищевыми особенностями появились в ижевских детских садах, также здесь меню разнообразили фруктовым супом и сладким пловом с курагой, сообщили РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T18:38
2023-07-20T08:38
удмуртская республика
ижевск
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Блюда для детей с пищевыми особенностями появились в ижевских детских садах, также здесь меню разнообразили фруктовым супом и сладким пловом с курагой, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. По данным пресс-службы, вопросы питания детей детских садов и школьников обсудили в рабочем совещании правительства региона. Со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления образования администрации Ижевска Наталью Гвоздкову сообщили, что питание в детских садах осуществляется в соответствии с требованиями санитарного законодательства: руководитель учреждения утверждает меню, разработанное для каждой возрастной группы. Качество питания ежедневно контролирует бракеражная комиссия и фиксирует результаты проверок в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. По ее словам, в меню появились такие блюда, которых раньше не было: фруктовый суп, сладкий плов с курагой. "Осенью прошлого года специалисты Ижевского торгово-экономического техникума разработали новые технологические карты для питания детей, впервые включив в них блюда для ребят, требующих особого питания. Все это позволило разнообразить завтраки, обеды и полдники детей в дошкольных учреждениях. В их рационе появились такие продукты, как цветная и брюссельская капуста, кольраби, кабачки, тыква, мясо индейки и кролика", - говорится в сообщении. Гвоздкова рассказала, что во всех детских садах города меню составляется с использованием сборников для детей дошкольного возраста. "Перечень технологических карт в таких сборниках разнообразный, что позволяет использовать в разработке меню также для детей с различными пищевыми особенностями – сахарный диабет, аллергические заболевания. В настоящее время в детских садах продолжается работа по внедрению новых технологических карт в программный комплекс "БАРС-Бюджет", модуль "Питание", – отметила она. По данным пресс-службы главы региона, повышение родительской платы за детский сад с января 2023 года позволило увеличить среднюю стоимость дня питания с 90 рублей до 100,34 рублей. При этом плата за детский сад в Ижевске не повышалась с 2015 года, но продуктовая корзина за это же время подорожала более чем на 41%. "Теперь у сотрудников дошкольных учреждений появилось больше возможностей для разнообразия питания воспитанников, а у детей - больше фруктов, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий и многого другого в рационе. Участники совещания отметили, что здоровье детей во многом зависит от правильно организованного питания. Очень важно, чтобы в детских учреждениях дети получали вкусную, разнообразную пищу", - добавили в пресс-службе руководителя республики.
https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876865038.html
https://ria.ru/20230525/udmurtiya-1874053375.html
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ижевск
Удмуртская Республика, Ижевск
В ижевских детсадах появились блюда для детей с пищевыми особенностями

В ижевских детских садах появились блюда для детей с пищевыми особенностями

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Детский сад. Архивное фото
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Блюда для детей с пищевыми особенностями появились в ижевских детских садах, также здесь меню разнообразили фруктовым супом и сладким пловом с курагой, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
По данным пресс-службы, вопросы питания детей детских садов и школьников обсудили в рабочем совещании правительства региона.
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Со ссылкой на исполняющую обязанности начальника управления образования администрации Ижевска Наталью Гвоздкову сообщили, что питание в детских садах осуществляется в соответствии с требованиями санитарного законодательства: руководитель учреждения утверждает меню, разработанное для каждой возрастной группы. Качество питания ежедневно контролирует бракеражная комиссия и фиксирует результаты проверок в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.
По ее словам, в меню появились такие блюда, которых раньше не было: фруктовый суп, сладкий плов с курагой.
«
"Осенью прошлого года специалисты Ижевского торгово-экономического техникума разработали новые технологические карты для питания детей, впервые включив в них блюда для ребят, требующих особого питания. Все это позволило разнообразить завтраки, обеды и полдники детей в дошкольных учреждениях. В их рационе появились такие продукты, как цветная и брюссельская капуста, кольраби, кабачки, тыква, мясо индейки и кролика", - говорится в сообщении.
Гвоздкова рассказала, что во всех детских садах города меню составляется с использованием сборников для детей дошкольного возраста. "Перечень технологических карт в таких сборниках разнообразный, что позволяет использовать в разработке меню также для детей с различными пищевыми особенностями – сахарный диабет, аллергические заболевания. В настоящее время в детских садах продолжается работа по внедрению новых технологических карт в программный комплекс "БАРС-Бюджет", модуль "Питание", – отметила она.
По данным пресс-службы главы региона, повышение родительской платы за детский сад с января 2023 года позволило увеличить среднюю стоимость дня питания с 90 рублей до 100,34 рублей. При этом плата за детский сад в Ижевске не повышалась с 2015 года, но продуктовая корзина за это же время подорожала более чем на 41%.
"Теперь у сотрудников дошкольных учреждений появилось больше возможностей для разнообразия питания воспитанников, а у детей - больше фруктов, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий и многого другого в рационе. Участники совещания отметили, что здоровье детей во многом зависит от правильно организованного питания. Очень важно, чтобы в детских учреждениях дети получали вкусную, разнообразную пищу", - добавили в пресс-службе руководителя республики.
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