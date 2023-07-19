https://ria.ru/20230719/blinovskaya-1885047004.html
Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Блиновской 21 июля
Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Блиновской 21 июля - РИА Новости, 19.07.2023
Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Блиновской 21 июля
Пресненский суд Москвы 21 июля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:29
2023-07-19T13:29
2023-07-19T13:29
шоубиз
происшествия
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 21 июля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 21 июля", - сказали в инстанции. Сегодня Мосгорсуд признал законным предыдущее продление Блиновской меры пресечения. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное. Между тем накануне руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html
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происшествия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Происшествия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Блиновской 21 июля
Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста блогеру Елене Блиновской 21 июля
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 21 июля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 21 июля", - сказали в инстанции.
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Сегодня Мосгорсуд признал законным предыдущее продление Блиновской меры пресечения.
Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное.
Между тем накануне руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ
. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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