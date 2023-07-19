https://ria.ru/20230719/belgorod-1885046408.html
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов - РИА Новости, 19.07.2023
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов
Больше 200 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в этом году в Белгородской области, также продолжается капитальный ремонт дорог в разных РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:27
2023-07-19T13:27
2023-07-19T13:27
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Больше 200 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в этом году в Белгородской области, также продолжается капитальный ремонт дорог в разных районах региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов в этому году. По-моему, 206 многоквартирных домов подлежат капитальному ремонту, в 13 из них уже завершены работы, помимо Белгородского района и поселка Ивня... работы завершены в девяти домах в Белгороде и один многоквартирный дом в Алексеевке", - написал Гладков. Глава региона отметил, что выполнение работ и их качество будут в обязательном порядке проводить через общественную приемку собственников жилья. "Обязательно буду внимательно смотреть, как эта приемка осуществляется, чтобы не было никаких нарушений", - пообещал глава региона. Кроме того, Гладков рассказал, что полным ходом идет выполнение тех мероприятий, которые запланированы в областном и муниципальных бюджетах. Например, большая работа ведется по капитальному ремонту дорог. Так, в Чернянском районе участок дороги в три километра, между селами Андреевка и Бабанино, капитальный ремонт завершен. "Я очень рад тому, что жители села, которые 10 лет ездили по дороге, которая требовала ремонта, на сегодняшний день приведена в порядок", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20230718/belgorod-1884908966.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 19 июл – РИА Новости.
Больше 200 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в этом году в Белгородской области, также продолжается капитальный ремонт дорог в разных районах региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
«
"Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов в этому году. По-моему, 206 многоквартирных домов подлежат капитальному ремонту, в 13 из них уже завершены работы, помимо Белгородского района и поселка Ивня... работы завершены в девяти домах в Белгороде и один многоквартирный дом в Алексеевке", - написал Гладков.
Глава региона отметил, что выполнение работ и их качество будут в обязательном порядке проводить через общественную приемку собственников жилья. "Обязательно буду внимательно смотреть, как эта приемка осуществляется, чтобы не было никаких нарушений", - пообещал глава региона.
Кроме того, Гладков рассказал, что полным ходом идет выполнение тех мероприятий, которые запланированы в областном и муниципальных бюджетах. Например, большая работа ведется по капитальному ремонту дорог. Так, в Чернянском районе участок дороги в три километра, между селами Андреевка и Бабанино, капитальный ремонт завершен. "Я очень рад тому, что жители села, которые 10 лет ездили по дороге, которая требовала ремонта, на сегодняшний день приведена в порядок", - отметил губернатор.
Гладков рассказал о строительстве белгородских спортивных объектов