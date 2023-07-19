Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
13:27 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/belgorod-1885046408.html
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов - РИА Новости, 19.07.2023
Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов
Больше 200 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в этом году в Белгородской области, также продолжается капитальный ремонт дорог в разных РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:27
2023-07-19T13:27
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
БЕЛГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Больше 200 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в этом году в Белгородской области, также продолжается капитальный ремонт дорог в разных районах региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов в этому году. По-моему, 206 многоквартирных домов подлежат капитальному ремонту, в 13 из них уже завершены работы, помимо Белгородского района и поселка Ивня... работы завершены в девяти домах в Белгороде и один многоквартирный дом в Алексеевке", - написал Гладков. Глава региона отметил, что выполнение работ и их качество будут в обязательном порядке проводить через общественную приемку собственников жилья. "Обязательно буду внимательно смотреть, как эта приемка осуществляется, чтобы не было никаких нарушений", - пообещал глава региона. Кроме того, Гладков рассказал, что полным ходом идет выполнение тех мероприятий, которые запланированы в областном и муниципальных бюджетах. Например, большая работа ведется по капитальному ремонту дорог. Так, в Чернянском районе участок дороги в три километра, между селами Андреевка и Бабанино, капитальный ремонт завершен. "Я очень рад тому, что жители села, которые 10 лет ездили по дороге, которая требовала ремонта, на сегодняшний день приведена в порядок", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20230718/belgorod-1884908966.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о капремонте белгородских дорог и домов

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Больше 200 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в этом году в Белгородской области, также продолжается капитальный ремонт дорог в разных районах региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов в этому году. По-моему, 206 многоквартирных домов подлежат капитальному ремонту, в 13 из них уже завершены работы, помимо Белгородского района и поселка Ивня... работы завершены в девяти домах в Белгороде и один многоквартирный дом в Алексеевке", - написал Гладков.
Глава региона отметил, что выполнение работ и их качество будут в обязательном порядке проводить через общественную приемку собственников жилья. "Обязательно буду внимательно смотреть, как эта приемка осуществляется, чтобы не было никаких нарушений", - пообещал глава региона.
Кроме того, Гладков рассказал, что полным ходом идет выполнение тех мероприятий, которые запланированы в областном и муниципальных бюджетах. Например, большая работа ведется по капитальному ремонту дорог. Так, в Чернянском районе участок дороги в три километра, между селами Андреевка и Бабанино, капитальный ремонт завершен. "Я очень рад тому, что жители села, которые 10 лет ездили по дороге, которая требовала ремонта, на сегодняшний день приведена в порядок", - отметил губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Гладков рассказал о строительстве белгородских спортивных объектов
Вчера, 17:08
 
Белгородская областьБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала