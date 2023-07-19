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"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 19.07.2023
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16:51 19.07.2023 (обновлено: 17:02 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/bayden-1885116221.html
"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена
"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 19.07.2023
"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена
Читатели New York Post высмеяли президента США Джо Байдена, который читал текст с листа во время встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:51
2023-07-19T17:02
в мире
сша
израиль
джо байден
ицхак герцог
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели New York Post высмеяли президента США Джо Байдена, который читал текст с листа во время встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом."С каждым днем все хуже и хуже", — написал один из комментаторов."Я бы не сел в машину к Байдену, даже если бы она была припаркована", — признался другой."Удивительно, что он еще может читать", — сыронизировал третий."И он еще хочет переизбраться на второй срок?" — задался вопросом еще один пользователь."Байден — позор для некогда великих США", — резюмировали читатели.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он не раз попадал в неловкие ситуации на публике: спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230715/bayden-1884316583.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, ицхак герцог
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Ицхак Герцог
"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена

Читатели NYP высмеяли читающего по бумажке Байдена на встрече с президентом Израиля

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели New York Post высмеяли президента США Джо Байдена, который читал текст с листа во время встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом.
"С каждым днем все хуже и хуже", — написал один из комментаторов.
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"Я бы не сел в машину к Байдену, даже если бы она была припаркована", — признался другой.
«
"Удивительно, что он еще может читать", — сыронизировал третий.
"И он еще хочет переизбраться на второй срок?" — задался вопросом еще один пользователь.
"Байден — позор для некогда великих США", — резюмировали читатели.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он не раз попадал в неловкие ситуации на публике: спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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В миреСШАИзраильДжо БайденИцхак Герцог
 
 
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