https://ria.ru/20230719/bayden-1885116221.html

"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена

"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 19.07.2023

"Все хуже". В США увидели новую тревожную деталь в поведении Байдена

Читатели New York Post высмеяли президента США Джо Байдена, который читал текст с листа во время встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:51

2023-07-19T16:51

2023-07-19T17:02

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израиль

джо байден

ицхак герцог

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели New York Post высмеяли президента США Джо Байдена, который читал текст с листа во время встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом."С каждым днем все хуже и хуже", — написал один из комментаторов."Я бы не сел в машину к Байдену, даже если бы она была припаркована", — признался другой."Удивительно, что он еще может читать", — сыронизировал третий."И он еще хочет переизбраться на второй срок?" — задался вопросом еще один пользователь."Байден — позор для некогда великих США", — резюмировали читатели.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он не раз попадал в неловкие ситуации на публике: спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.

https://ria.ru/20230715/bayden-1884316583.html

https://ria.ru/20230710/bayden-1883194256.html

сша

израиль

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в мире, сша, израиль, джо байден, ицхак герцог