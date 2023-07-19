https://ria.ru/20230719/avtomobil-1885137556.html

Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль

Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль - РИА Новости, 19.07.2023

Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль

Супруги из Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО собственный автомобиль Volkswagen Caddy, сообщила в среду... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:00

2023-07-19T18:00

2023-07-19T18:00

надежные люди

воронежская область

лискинский район

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Супруги из Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО собственный автомобиль Volkswagen Caddy, сообщила в среду райадминистрация. Как информирует райадминистрация, в рамках патриотической акции "Работайте, братья! Лискинский район с вами!" на передовую отправился автомобиль Volkswagen Caddy, 5 кубометров обрезной доски, тенты с повышенными камуфляжными свойствами, пуско-зарядные устройства, набор инструментов, сухие обеды. Личный автомобиль в зону СВО передала семья Колесниковых - Руслан и Наталья. Накануне супруги обратились в администрацию района с целью узнать, какому конкретно подразделению требуется транспорт. "Мы не впервые участвуем в формировании гуманитарной помощи для наших бойцов. На этот раз решили безвозмездно передать автомобиль - сочли, что на передовой он нужнее", - приводят слова супругов власти района. Ключи от автомобиля были переданы бойцам, которые доставят машину и гуманитарный груз в одно из воинских подразделений.

https://ria.ru/20230717/avtomobil-1884706403.html

https://ria.ru/20230719/pomosch-1885033270.html

воронежская область

лискинский район

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воронежская область, лискинский район