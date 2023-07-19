https://ria.ru/20230719/avtomobil-1885137556.html
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль - РИА Новости, 19.07.2023
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль
Супруги из Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО собственный автомобиль Volkswagen Caddy, сообщила в среду... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:00
2023-07-19T18:00
2023-07-19T18:00
надежные люди
воронежская область
лискинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840738176_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_edffec21b68fd1265608f69eb9e3d4d8.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Супруги из Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО собственный автомобиль Volkswagen Caddy, сообщила в среду райадминистрация. Как информирует райадминистрация, в рамках патриотической акции "Работайте, братья! Лискинский район с вами!" на передовую отправился автомобиль Volkswagen Caddy, 5 кубометров обрезной доски, тенты с повышенными камуфляжными свойствами, пуско-зарядные устройства, набор инструментов, сухие обеды. Личный автомобиль в зону СВО передала семья Колесниковых - Руслан и Наталья. Накануне супруги обратились в администрацию района с целью узнать, какому конкретно подразделению требуется транспорт. "Мы не впервые участвуем в формировании гуманитарной помощи для наших бойцов. На этот раз решили безвозмездно передать автомобиль - сочли, что на передовой он нужнее", - приводят слова супругов власти района. Ключи от автомобиля были переданы бойцам, которые доставят машину и гуманитарный груз в одно из воинских подразделений.
https://ria.ru/20230717/avtomobil-1884706403.html
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885033270.html
воронежская область
лискинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840738176_569:170:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa74a7263c58db5f9e8d47f59734049d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, лискинский район
Надежные люди, Воронежская область, Лискинский район
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль Volkswagen Caddy