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Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль - РИА Новости, 19.07.2023
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18:00 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/avtomobil-1885137556.html
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль - РИА Новости, 19.07.2023
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль
Супруги из Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО собственный автомобиль Volkswagen Caddy, сообщила в среду... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:00
2023-07-19T18:00
надежные люди
воронежская область
лискинский район
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Супруги из Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО собственный автомобиль Volkswagen Caddy, сообщила в среду райадминистрация. Как информирует райадминистрация, в рамках патриотической акции "Работайте, братья! Лискинский район с вами!" на передовую отправился автомобиль Volkswagen Caddy, 5 кубометров обрезной доски, тенты с повышенными камуфляжными свойствами, пуско-зарядные устройства, набор инструментов, сухие обеды. Личный автомобиль в зону СВО передала семья Колесниковых - Руслан и Наталья. Накануне супруги обратились в администрацию района с целью узнать, какому конкретно подразделению требуется транспорт. "Мы не впервые участвуем в формировании гуманитарной помощи для наших бойцов. На этот раз решили безвозмездно передать автомобиль - сочли, что на передовой он нужнее", - приводят слова супругов власти района. Ключи от автомобиля были переданы бойцам, которые доставят машину и гуманитарный груз в одно из воинских подразделений.
https://ria.ru/20230717/avtomobil-1884706403.html
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РИА Новости
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воронежская область, лискинский район
Надежные люди, Воронежская область, Лискинский район
Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль

Воронежская семья передала для бойцов в зону СВО личный автомобиль Volkswagen Caddy

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Супруги из Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО собственный автомобиль Volkswagen Caddy, сообщила в среду райадминистрация.
Как информирует райадминистрация, в рамках патриотической акции "Работайте, братья! Лискинский район с вами!" на передовую отправился автомобиль Volkswagen Caddy, 5 кубометров обрезной доски, тенты с повышенными камуфляжными свойствами, пуско-зарядные устройства, набор инструментов, сухие обеды.
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17 июля, 17:17
Личный автомобиль в зону СВО передала семья Колесниковых - Руслан и Наталья. Накануне супруги обратились в администрацию района с целью узнать, какому конкретно подразделению требуется транспорт.
«
"Мы не впервые участвуем в формировании гуманитарной помощи для наших бойцов. На этот раз решили безвозмездно передать автомобиль - сочли, что на передовой он нужнее", - приводят слова супругов власти района.
Ключи от автомобиля были переданы бойцам, которые доставят машину и гуманитарный груз в одно из воинских подразделений.
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Надежные людиВоронежская областьЛискинский район
 
 
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