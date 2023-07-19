https://ria.ru/20230719/ataka-1885089642.html

ВВС Украины фактически признались, что атаковали Крым западной ракетой

ВВС Украины фактически признались, что атаковали Крым западной ракетой - РИА Новости, 19.07.2023

ВВС Украины фактически признались, что атаковали Крым западной ракетой

Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат фактически в интервью признал, что ВСУ нанесли удар по полигону в Крыму ракетой западного... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:48

2023-07-19T15:48

2023-07-19T15:55

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат фактически в интервью признал, что ВСУ нанесли удар по полигону в Крыму ракетой западного производства: отвечая на вопрос, чем можно было ударить по полигону, он напомнил о наличии у Киева американских и британских ракет дальнего радиуса действия – HARM и Storm Shadow.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму является результатом операции Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и украинских войск. Позже это сообщение в телеграм-канале издания было удалено. Затем представитель ГУР Украины Андрей Юсов опроверг сообщения о признании Будановым причастности украинских военных к взрыву на полигоне в Крыму.Отвечая на вопрос ведущего в эфире национального телемарафона, чем именно можно было поразить полигон в Крыму, Игнат сообщил, что "главное - не чем поразить, а метко нанести удар". "У нас есть средства, переданные партнерами, которые могут доставать на определенные расстояния. Наши летчики уже не раз демонстрировали те средства, которые удалось адаптировать к нашим самолетам", - добавил Игнат. Он уточнил, что речь идет о ракетах Storm Shadow с дальностью поражения в 250 километров и противорадиолокационных ракетах HARM, способных поражать цели на расстоянии до 150 километров. "Нам надо больше такого вооружения, и нужны самолеты F-16 для усиления эффекта и результативности", - резюмировал он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

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в мире, украина, киев, кировский район, кирилл буданов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, f-16