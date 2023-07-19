https://ria.ru/20230719/astrakhan-1885033899.html

Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов

Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов - РИА Новости, 19.07.2023

Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов

Грузооборот морских портов Астраханской области в январе-июне текущего года составил 1,8 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:48

2023-07-19T12:48

2023-07-19T12:48

астраханская область

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Грузооборот морских портов Астраханской области в январе-июне текущего года составил 1,8 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68 процентов, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский. "За первое полугодие 2023 года объем перевозок через морские порты Астрахань и Оля увеличился до 1,8 миллиона тонн", - приводятся его слова в сообщении администрации губернатора региона. Волынский уточнил, что этот показатель на 68% больше прошлогоднего. Он пояснил, что динамика обусловлена активизацией перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" и изменением ассортимента товара. Так, например, объем отгруженного металла увеличился в пять раз, зерна и контейнеров - в два раза. Морпорт Оля является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Он занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией. А также транспортного коридора, который обеспечивает выход на Казахстан, Китай и страны Средней Азии. Пропускная способность порта - 4,37 миллиона тонн грузов в год. Морской порт Астрахань расположен в устьевой части Волги. Его акватория является смежной с портом Оля по прямой линии и включает в себя 14 терминалов. Перегрузочные мощности - около 12 миллионов тонн.

астраханская область

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, астрахань