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Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов - РИА Новости, 19.07.2023
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Астраханская область
 
12:48 19.07.2023
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Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов
Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов - РИА Новости, 19.07.2023
Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов
Грузооборот морских портов Астраханской области в январе-июне текущего года составил 1,8 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:48
2023-07-19T12:48
астраханская область
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астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Грузооборот морских портов Астраханской области в январе-июне текущего года составил 1,8 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68 процентов, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский. "За первое полугодие 2023 года объем перевозок через морские порты Астрахань и Оля увеличился до 1,8 миллиона тонн", - приводятся его слова в сообщении администрации губернатора региона. Волынский уточнил, что этот показатель на 68% больше прошлогоднего. Он пояснил, что динамика обусловлена активизацией перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" и изменением ассортимента товара. Так, например, объем отгруженного металла увеличился в пять раз, зерна и контейнеров - в два раза. Морпорт Оля является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Он занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией. А также транспортного коридора, который обеспечивает выход на Казахстан, Китай и страны Средней Азии. Пропускная способность порта - 4,37 миллиона тонн грузов в год. Морской порт Астрахань расположен в устьевой части Волги. Его акватория является смежной с портом Оля по прямой линии и включает в себя 14 терминалов. Перегрузочные мощности - около 12 миллионов тонн.
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астраханская область, астрахань
Астраханская область, Астраханская область, Астрахань

Грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 68 процентов

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКонтейнерный терминал в порту Оля Астраханской области
Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Грузооборот морских портов Астраханской области в январе-июне текущего года составил 1,8 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68 процентов, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.
«
"За первое полугодие 2023 года объем перевозок через морские порты Астрахань и Оля увеличился до 1,8 миллиона тонн", - приводятся его слова в сообщении администрации губернатора региона. Волынский уточнил, что этот показатель на 68% больше прошлогоднего.
Он пояснил, что динамика обусловлена активизацией перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" и изменением ассортимента товара. Так, например, объем отгруженного металла увеличился в пять раз, зерна и контейнеров - в два раза.
Морпорт Оля является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Он занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией. А также транспортного коридора, который обеспечивает выход на Казахстан, Китай и страны Средней Азии. Пропускная способность порта - 4,37 миллиона тонн грузов в год.
Морской порт Астрахань расположен в устьевой части Волги. Его акватория является смежной с портом Оля по прямой линии и включает в себя 14 терминалов. Перегрузочные мощности - около 12 миллионов тонн.
 
Астраханская областьАстраханская областьАстрахань
 
 
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