https://ria.ru/20230719/artilleristy-1884994418.html

Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском

Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 19.07.2023

Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском

Артиллеристы Южной группировки российских войск совместно с подразделениями воздушной разведки нанесли удары по украинским позициям на Артемовском направлении. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:46

2023-07-19T09:46

2023-07-19T11:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 июл — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки российских войск совместно с подразделениями воздушной разведки нанесли удары по украинским позициям на Артемовском направлении. Кадры, снятые с беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости. На них показано уничтожение места дислокации самоходной артиллерийской батареи и резервов 28-й бригады ВСУ. "В ходе артналета уничтожено две единицы МТЛБ, четыре грузовых автомобиля, три пикапа, до 25 человек личного состава и склад", — сообщил боец группы войск.Как сообщал ранее сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, можно говорить об определенной стабилизации ситуации на Артемовском направлении, несмотря на "довольно жесткое противостояние" к северо-западу от Клещеевки.

https://ria.ru/20230718/nastuplenie-1884862481.html

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Удар по месту дислокации ВСУ на Артемовском направлении Удар по месту дислокации ВСУ на Артемовском направлении 2023-07-19T09:46 true PT1M05S

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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф