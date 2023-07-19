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Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 19.07.2023 (обновлено: 11:17 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/artilleristy-1884994418.html
Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском
Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 19.07.2023
Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском
Артиллеристы Южной группировки российских войск совместно с подразделениями воздушной разведки нанесли удары по украинским позициям на Артемовском направлении. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:46
2023-07-19T11:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 19 июл — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки российских войск совместно с подразделениями воздушной разведки нанесли удары по украинским позициям на Артемовском направлении. Кадры, снятые с беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости. На них показано уничтожение места дислокации самоходной артиллерийской батареи и резервов 28-й бригады ВСУ. "В ходе артналета уничтожено две единицы МТЛБ, четыре грузовых автомобиля, три пикапа, до 25 человек личного состава и склад", — сообщил боец группы войск.Как сообщал ранее сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, можно говорить об определенной стабилизации ситуации на Артемовском направлении, несмотря на "довольно жесткое противостояние" к северо-западу от Клещеевки.
https://ria.ru/20230718/nastuplenie-1884862481.html
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Удар по месту дислокации ВСУ на Артемовском направлении
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили место дислокации ВСУ под Артемовском

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 19 июл — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки российских войск совместно с подразделениями воздушной разведки нанесли удары по украинским позициям на Артемовском направлении.
Кадры, снятые с беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости. На них показано уничтожение места дислокации самоходной артиллерийской батареи и резервов 28-й бригады ВСУ.
"В ходе артналета уничтожено две единицы МТЛБ, четыре грузовых автомобиля, три пикапа, до 25 человек личного состава и склад", — сообщил боец группы войск.
Как сообщал ранее сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, можно говорить об определенной стабилизации ситуации на Артемовском направлении, несмотря на "довольно жесткое противостояние" к северо-западу от Клещеевки.
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