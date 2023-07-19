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В Австралии произошла авария с участием американского Abrams
В Австралии произошла авария с участием американского Abrams - РИА Новости, 19.07.2023
В Австралии произошла авария с участием американского Abrams
Шесть человек пострадали в Австралии в результате аварии с участием американского танка Abrams, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:47
2023-07-19T12:47
2023-07-19T12:47
австралия
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в Австралии в результате аварии с участием американского танка Abrams, сообщает австралийский телеканал ABC. По его данным, шесть человек были доставлены в больницу в среду утром после столкновения семи автомобилей, в том числе полуприцепа, с американским танком, который должен был использоваться в военных учениях. "Когда на место прибыла полиция, три автомобиля загорелись, остальные четыре получили серьезные повреждения", - сообщает ABC. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что американский танк везли на грузовике из порта Гладстон на военный полигон Шоулуотер-Бэй. "К счастью, обошлось без жертв, но это была серьезная авария", - отметил Марлз. Старший сержант местной полиции Хеди Фаррелл рассказала, что эксперты проводят расследование, но на данном этапе причина аварии все еще неизвестна. "Известно, что этот участок дороги не является особо опасным", - пояснила Фаррелл.
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австралия, в мире
В Австралии произошла авария с участием американского Abrams
В Австралии шесть человек пострадали при аварии с участием американского танка Abrams
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Шесть человек пострадали в Австралии в результате аварии с участием американского танка Abrams, сообщает австралийский телеканал ABC.
По его данным, шесть человек были доставлены в больницу в среду утром после столкновения семи автомобилей, в том числе полуприцепа, с американским танком, который должен был использоваться в военных учениях.
"Когда на место прибыла полиция, три автомобиля загорелись, остальные четыре получили серьезные повреждения", - сообщает ABC.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что американский танк везли на грузовике из порта Гладстон на военный полигон Шоулуотер-Бэй.
"К счастью, обошлось без жертв, но это была серьезная авария", - отметил Марлз.
Старший сержант местной полиции Хеди Фаррелл рассказала, что эксперты проводят расследование, но на данном этапе причина аварии все еще неизвестна.
"Известно, что этот участок дороги не является особо опасным", - пояснила Фаррелл.
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