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Минсельхоз Венгрии ожидает продления запрета на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 18.07.2023
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13:18 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zerno-1884848933.html
Минсельхоз Венгрии ожидает продления запрета на импорт зерна с Украины
Минсельхоз Венгрии ожидает продления запрета на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 18.07.2023
Минсельхоз Венгрии ожидает продления запрета на импорт зерна с Украины
Венгрия ждет от Еврокомиссии продления запрета на импорт сельхозпродукции в пограничные с Украиной страны Евросоюза минимум до конца 2023 года, заявили РИА... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:18
2023-07-18T13:18
украина
евросоюз
венгрия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
в мире
экономика
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгрия ждет от Еврокомиссии продления запрета на импорт сельхозпродукции в пограничные с Украиной страны Евросоюза минимум до конца 2023 года, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства. "Как и прежде, Венгрия разрешает транзитные перевозки украинских зерновых и масличных культур, поступающих по сухопутному коридору через свою территорию, но считает важным, чтобы ограничение ЕС на импорт в страны, граничащие с Украиной, установленное до 15 сентября 2023 года, было продлено как минимум до конца года ввиду серьезного положения сельхозпроизводителей Центральной и Восточной Европы, которые неожиданно столкнулись с трудностями сбыта из-за украинского импорта, и в настоящее время находятся в серьезной ситуации", - говорится в сообщении. "Мы по-прежнему ждем, что Еврокомиссия установит это ограничение в рамках ЕС", - отметили в министерстве. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230714/import-1884296159.html
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украина, евросоюз, венгрия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, экономика
Украина, Евросоюз, Венгрия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Экономика
Минсельхоз Венгрии ожидает продления запрета на импорт зерна с Украины

Минсельхоз Венгрии ожидает, что ЕК продлит запрет на импорт зерна с Украины до конца года

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгрия ждет от Еврокомиссии продления запрета на импорт сельхозпродукции в пограничные с Украиной страны Евросоюза минимум до конца 2023 года, заявили РИА Новости в венгерском министерстве сельского хозяйства.
"Как и прежде, Венгрия разрешает транзитные перевозки украинских зерновых и масличных культур, поступающих по сухопутному коридору через свою территорию, но считает важным, чтобы ограничение ЕС на импорт в страны, граничащие с Украиной, установленное до 15 сентября 2023 года, было продлено как минимум до конца года ввиду серьезного положения сельхозпроизводителей Центральной и Восточной Европы, которые неожиданно столкнулись с трудностями сбыта из-за украинского импорта, и в настоящее время находятся в серьезной ситуации", - говорится в сообщении.
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"Мы по-прежнему ждем, что Еврокомиссия установит это ограничение в рамках ЕС", - отметили в министерстве.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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