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В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки - РИА Новости, 18.07.2023
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13:07 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zerno-1884844766.html
В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки
В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки - РИА Новости, 18.07.2023
В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки
Беднейшие страны получили от зерновой сделки меньше всех, Россия находится в контакте по этой теме с партнерами из Африки, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:07
2023-07-18T13:07
россия
африка
дмитрий песков
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Беднейшие страны получили от зерновой сделки меньше всех, Россия находится в контакте по этой теме с партнерами из Африки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "К нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах, ибо от зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. В этой связи, конечно, Россия свои позиции сохраняет и находится в контакте с нашими африканскими партнерами, эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге, мы готовимся и ждем. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить", - ответил Песков на вопрос о поставках зерна бедным странам. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
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россия, африка, дмитрий песков, зерновая сделка, экономика, видео
Россия, Африка, Дмитрий Песков, Зерновая сделка, Экономика
В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Беднейшие страны получили от зерновой сделки меньше всех, Россия находится в контакте по этой теме с партнерами из Африки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2023-07-18T13:07
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В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки

Пресс-секретарь Песков: от зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всех

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила в рамках зерновой сделки
Погрузка зерна в порту Измаила в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила в рамках зерновой сделки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Беднейшие страны получили от зерновой сделки меньше всех, Россия находится в контакте по этой теме с партнерами из Африки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
«
"К нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах, ибо от зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. В этой связи, конечно, Россия свои позиции сохраняет и находится в контакте с нашими африканскими партнерами, эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге, мы готовимся и ждем. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить", - ответил Песков на вопрос о поставках зерна бедным странам.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
РоссияАфрикаДмитрий ПесковЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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