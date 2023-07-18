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В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки

В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки - РИА Новости, 18.07.2023

В Кремле ответили на вопрос о поставках зерна беднейшим странам Африки

Беднейшие страны получили от зерновой сделки меньше всех, Россия находится в контакте по этой теме с партнерами из Африки, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:07

2023-07-18T13:07

2023-07-18T13:07

россия

африка

дмитрий песков

зерновая сделка

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Беднейшие страны получили от зерновой сделки меньше всех, Россия находится в контакте по этой теме с партнерами из Африки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "К нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах, ибо от зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. В этой связи, конечно, Россия свои позиции сохраняет и находится в контакте с нашими африканскими партнерами, эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге, мы готовимся и ждем. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить", - ответил Песков на вопрос о поставках зерна бедным странам. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-18T13:07 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, дмитрий песков, зерновая сделка, экономика, видео