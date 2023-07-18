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Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности - РИА Новости, 18.07.2023
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10:26 18.07.2023 (обновлено: 10:40 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zerno-1884795065.html
Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности
Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности - РИА Новости, 18.07.2023
Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности
Пекин надеется, что участники зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:26
2023-07-18T10:40
китай
в мире
зерновая сделка
россия
турция
оон
украина
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что участники зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прекращение зерновой инициативы.Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки."Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", - сказала Мао Нин.Дипломат добавила, что Китай готов укреплять связи и сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию более обширного международного консенсуса и вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html
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китай, в мире, зерновая сделка, россия, турция, оон, украина
Китай, В мире, Зерновая сделка, Россия, Турция, ООН, Украина
Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности

В МИД КНР надеются, что участники зерновой сделки решат вопрос глобальной продбезопасности

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что участники зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прекращение зерновой инициативы.
Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
Вчера, 09:33
"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", - сказала Мао Нин.
Дипломат добавила, что Китай готов укреплять связи и сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию более обширного международного консенсуса и вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Вчера, 08:00
 
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