https://ria.ru/20230718/zerno-1884795065.html

Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности

Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности - РИА Новости, 18.07.2023

Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности

Пекин надеется, что участники зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:26

2023-07-18T10:26

2023-07-18T10:40

китай

в мире

зерновая сделка

россия

турция

оон

украина

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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что участники зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прекращение зерновой инициативы.Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки."Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", - сказала Мао Нин.Дипломат добавила, что Китай готов укреплять связи и сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию более обширного международного консенсуса и вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

китай

россия

турция

украина

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китай, в мире, зерновая сделка, россия, турция, оон, украина