Пекин надеется, что участники зерновой сделки решат вопрос продбезопасности
В МИД КНР надеются, что участники зерновой сделки решат вопрос глобальной продбезопасности
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что участники зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прекращение зерновой инициативы.
Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", - сказала Мао Нин.
Дипломат добавила, что Китай готов укреплять связи и сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию более обширного международного консенсуса и вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.