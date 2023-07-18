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Украина потеряет доходы с приостановкой зерновой сделки, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
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07:40 18.07.2023 (обновлено: 07:59 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zerno-1884776490.html
Украина потеряет доходы с приостановкой зерновой сделки, пишут турецкие СМИ
Украина потеряет доходы с приостановкой зерновой сделки, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
Украина потеряет доходы с приостановкой зерновой сделки, пишут турецкие СМИ
Украина с приостановкой зерновой сделки серьезно потеряет в доходах, ситуация приведет к росту цен на зерно в мире, пишет турецкая газета Aydınlık. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:40
2023-07-18T07:59
россия
турция
украина
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Украина с приостановкой зерновой сделки серьезно потеряет в доходах, ситуация приведет к росту цен на зерно в мире, пишет турецкая газета Aydınlık. Во вторник действие черноморской инициативы прекратилось."Одно из главных возражений России против зернового соглашения состоит в том, что оно препятствует экспорту российского зерна и не позволяет ему попасть в нуждающиеся страны. В отличие от России, Украина могла спокойно экспортировать свое зерно. Значительная часть этого зерна шла на Запад. Украина, получающая ежемесячный доход в размере 500 миллионов долларов, с прекращением действия соглашения серьезно потеряет в доходах. Это также приведет к росту цен на зерно в мире", — пишет газета. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Речь, в частности, шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает.Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Однако, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова сразу вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884766992.html
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россия, турция, украина, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Украина, Зерновая сделка, В мире
Украина потеряет доходы с приостановкой зерновой сделки, пишут турецкие СМИ

Aydınlık: Украина потеряет серьезные доходы с приостановкой зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Украина с приостановкой зерновой сделки серьезно потеряет в доходах, ситуация приведет к росту цен на зерно в мире, пишет турецкая газета Aydınlık.
Во вторник действие черноморской инициативы прекратилось.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
США превратили зерновую сделку в проект по обогащению, заявил посол
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"Одно из главных возражений России против зернового соглашения состоит в том, что оно препятствует экспорту российского зерна и не позволяет ему попасть в нуждающиеся страны. В отличие от России, Украина могла спокойно экспортировать свое зерно. Значительная часть этого зерна шла на Запад. Украина, получающая ежемесячный доход в размере 500 миллионов долларов, с прекращением действия соглашения серьезно потеряет в доходах. Это также приведет к росту цен на зерно в мире", — пишет газета.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Речь, в частности, шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает.
Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Однако, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова сразу вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.
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РоссияТурцияУкраинаЗерновая сделкаВ мире
 
 
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