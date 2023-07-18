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Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 18.07.2023
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09:15 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zelenskiy-1884784189.html
Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому
Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 18.07.2023
Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому
Если США примут решение прекратить поддерживать Украину, Вашингтон проведет переговоры с Москвой, в результате которых Украина потеряет часть территорий, заявил РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:15
2023-07-18T09:15
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Если США примут решение прекратить поддерживать Украину, Вашингтон проведет переговоры с Москвой, в результате которых Украина потеряет часть территорий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб. &lt;…&gt; Если мы так поступим, как думаете, что предпримут тогда наши союзники? То же самое", - сказал он.Макгрегор добавил, что в этом случае состоится диалог России и США, в результате которого все, что останется от Украины, будет сохранять нейтральный статус, будут это территории к западу от Днепра или они же, но без Одессы.По словам полковника, Зеленский страшно боится такого исхода, ведь он подписал огромное количество контрактов, передавая по ним украинские земли различным компаниям."Ели украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнём реальные переговоры с русскими, многие из этих контрактов окажутся недействительными, и значительная часть обещанных денег не пойдёт туда, куда должна была. И Зеленский это тоже понимает", - отметил эксперт.Таким образом, положение Зеленского отчаянно: он не добился ничего, а сотни тысяч людей погибли просто так, заключил Макгрегор.
https://ria.ru/20230718/parazit-1884774109.html
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в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Россия
Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский в ужасе от перспективы диалога России и США

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Если США примут решение прекратить поддерживать Украину, Вашингтон проведет переговоры с Москвой, в результате которых Украина потеряет часть территорий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб. <…> Если мы так поступим, как думаете, что предпримут тогда наши союзники? То же самое", - сказал он.
Макгрегор добавил, что в этом случае состоится диалог России и США, в результате которого все, что останется от Украины, будет сохранять нейтральный статус, будут это территории к западу от Днепра или они же, но без Одессы.
По словам полковника, Зеленский страшно боится такого исхода, ведь он подписал огромное количество контрактов, передавая по ним украинские земли различным компаниям.
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"Ели украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнём реальные переговоры с русскими, многие из этих контрактов окажутся недействительными, и значительная часть обещанных денег не пойдёт туда, куда должна была. И Зеленский это тоже понимает", - отметил эксперт.
Таким образом, положение Зеленского отчаянно: он не добился ничего, а сотни тысяч людей погибли просто так, заключил Макгрегор.
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