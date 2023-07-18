https://ria.ru/20230718/zelenskiy-1884784189.html

Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому

Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 18.07.2023

Он понимает. В США сделали страшное предупреждение Зеленскому

Если США примут решение прекратить поддерживать Украину, Вашингтон проведет переговоры с Москвой, в результате которых Украина потеряет часть территорий, заявил РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:15

2023-07-18T09:15

2023-07-18T09:15

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Если США примут решение прекратить поддерживать Украину, Вашингтон проведет переговоры с Москвой, в результате которых Украина потеряет часть территорий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб. <…> Если мы так поступим, как думаете, что предпримут тогда наши союзники? То же самое", - сказал он.Макгрегор добавил, что в этом случае состоится диалог России и США, в результате которого все, что останется от Украины, будет сохранять нейтральный статус, будут это территории к западу от Днепра или они же, но без Одессы.По словам полковника, Зеленский страшно боится такого исхода, ведь он подписал огромное количество контрактов, передавая по ним украинские земли различным компаниям."Ели украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнём реальные переговоры с русскими, многие из этих контрактов окажутся недействительными, и значительная часть обещанных денег не пойдёт туда, куда должна была. И Зеленский это тоже понимает", - отметил эксперт.Таким образом, положение Зеленского отчаянно: он не добился ничего, а сотни тысяч людей погибли просто так, заключил Макгрегор.

https://ria.ru/20230718/parazit-1884774109.html

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884727983.html

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в мире, украина, сша, россия