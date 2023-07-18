https://ria.ru/20230718/zakupki-1884745758.html

Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода

Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода - РИА Новости, 18.07.2023

Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода

Заказчики из различных регионов РФ в первом полугодии осуществили на столичном Портале поставщиков около 280 тысяч закупок на 42,4 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:10

2023-07-18T14:10

2023-07-18T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заказчики из различных регионов РФ в первом полугодии осуществили на столичном Портале поставщиков около 280 тысяч закупок на 42,4 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва – город, который развивает предпринимательство. Портал поставщиков помогает оперативно закрывать текущие потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах малого объема. Поэтому востребованность ресурса у заказчиков растет: за первые шесть месяцев этого года на нем проведено 278,8 тысячи закупок – на семь тысяч больше, чем за аналогичный период годом ранее", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что на данный момент каталог Портала поставщиков насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Свою продукцию, работы и услуги предлагают 310 тысяч предпринимателей со всей страны, а закупочную деятельность на портале ведут 56 тысяч госзаказчиков из 40 регионов России.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, больше всего закупок с начала года проведено на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. По этим категориям за указанный период проведено более 42 тысяч сделок на 6,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230603/kontrakty-1875862881.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва