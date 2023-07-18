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Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода - РИА Новости, 18.07.2023
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14:10 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zakupki-1884745758.html
Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода
Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода - РИА Новости, 18.07.2023
Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода
Заказчики из различных регионов РФ в первом полугодии осуществили на столичном Портале поставщиков около 280 тысяч закупок на 42,4 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:10
2023-07-18T14:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заказчики из различных регионов РФ в первом полугодии осуществили на столичном Портале поставщиков около 280 тысяч закупок на 42,4 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва – город, который развивает предпринимательство. Портал поставщиков помогает оперативно закрывать текущие потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах малого объема. Поэтому востребованность ресурса у заказчиков растет: за первые шесть месяцев этого года на нем проведено 278,8 тысячи закупок – на семь тысяч больше, чем за аналогичный период годом ранее", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что на данный момент каталог Портала поставщиков насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Свою продукцию, работы и услуги предлагают 310 тысяч предпринимателей со всей страны, а закупочную деятельность на портале ведут 56 тысяч госзаказчиков из 40 регионов России.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, больше всего закупок с начала года проведено на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. По этим категориям за указанный период проведено более 42 тысяч сделок на 6,5 миллиарда рублей.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Почти 280 тысяч закупок провели на Портале поставщиков за полгода

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Заказчики из различных регионов РФ в первом полугодии осуществили на столичном Портале поставщиков около 280 тысяч закупок на 42,4 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва – город, который развивает предпринимательство. Портал поставщиков помогает оперативно закрывать текущие потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах малого объема. Поэтому востребованность ресурса у заказчиков растет: за первые шесть месяцев этого года на нем проведено 278,8 тысячи закупок – на семь тысяч больше, чем за аналогичный период годом ранее", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что на данный момент каталог Портала поставщиков насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Свою продукцию, работы и услуги предлагают 310 тысяч предпринимателей со всей страны, а закупочную деятельность на портале ведут 56 тысяч госзаказчиков из 40 регионов России.
Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, больше всего закупок с начала года проведено на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. По этим категориям за указанный период проведено более 42 тысяч сделок на 6,5 миллиарда рублей.
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