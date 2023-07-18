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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове раздались взрывы, передает ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T04:18
2023-07-18T04:18
2023-07-18T04:23
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харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Харькове раздались взрывы, передает ТСН в Telegram-канале."В ночь на вторник, 18 июля, взрывы раздались в Харькове", — говорится в сообщении.По предварительным данным, работает ПВО.Как пишет издание "Украинская правда", в Одессе также прогремели несколько повторных взрывов.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях объявили воздущную тревогу.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Николаеве.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
ТСН: в Харькове раздались взрывы, работает ПВО