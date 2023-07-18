https://ria.ru/20230718/vzryvy-1884769970.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове раздались взрывы, передает ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T04:18

2023-07-18T04:18

2023-07-18T04:23

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Харькове раздались взрывы, передает ТСН в Telegram-канале."В ночь на вторник, 18 июля, взрывы раздались в Харькове", — говорится в сообщении.По предварительным данным, работает ПВО.Как пишет издание "Украинская правда", в Одессе также прогремели несколько повторных взрывов.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях объявили воздущную тревогу.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Николаеве.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html

харьков

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в мире, харьков, вооруженные силы рф