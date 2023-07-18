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В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 18.07.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:05
2023-07-18T12:05
2023-07-18T12:31
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В городе прозвучал звук взрыва. Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО - предварительная информация", - написал Рогов.Как подтвердили журналистам в оперативных службах города, "в Мелитополе сработала система ПВО".
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
В Мелитополе прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе, предварительно, из-за работы системы ПВО