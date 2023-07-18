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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 18.07.2023 (обновлено: 12:31 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/vzryv-1884825369.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 18.07.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:05
2023-07-18T12:31
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В городе прозвучал звук взрыва. Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО - предварительная информация", - написал Рогов.Как подтвердили журналистам в оперативных службах города, "в Мелитополе сработала система ПВО".
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мелитополь
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
В Мелитополе прогремел взрыв

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе, предварительно, из-за работы системы ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе
Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"В городе прозвучал звук взрыва. Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО - предварительная информация", - написал Рогов.
Как подтвердили журналистам в оперативных службах города, "в Мелитополе сработала система ПВО".
Последствия обстрела
Над Белгородом сработала система ПВО
16 июля, 22:01
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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