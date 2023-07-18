https://ria.ru/20230718/vzryv-1884825369.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 18.07.2023

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:05

2023-07-18T12:05

2023-07-18T12:31

специальная военная операция на украине

мелитополь

владимир рогов

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669610_0:105:2950:1764_1920x0_80_0_0_a07f1f504ce4d3b8318e7312b63db19b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв - предварительно, сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."В городе прозвучал звук взрыва. Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО - предварительная информация", - написал Рогов.Как подтвердили журналистам в оперативных службах города, "в Мелитополе сработала система ПВО".

https://ria.ru/20230716/belgorod-1884501344.html

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, владимир рогов, запорожская область