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Украинский генерал признал, что ВСУ не добьются быстрых результатов - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 18.07.2023 (обновлено: 15:54 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/vsu-1884858645.html
Украинский генерал признал, что ВСУ не добьются быстрых результатов
Украинский генерал признал, что ВСУ не добьются быстрых результатов - РИА Новости, 18.07.2023
Украинский генерал признал, что ВСУ не добьются быстрых результатов
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал в интервью телерадиокомпании Би-би-си, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:04
2023-07-18T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал в интервью телерадиокомпании Би-би-си, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь. "Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно", - заявил Сырский. По его словам, на восточном и южном направлениях территория усеяна минными полями, а также там много оборонительных заграждений и опорных пунктов сил РФ. "Поэтому наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы", - добавил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230718/vsu-1884812874.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский генерал признал, что ВСУ не добьются быстрых результатов

Генерал ВСУ Сырский назвал достижение быстрых результатов при контрнаступлении невозможным

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал в интервью телерадиокомпании Би-би-си, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь.
"Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно", - заявил Сырский. По его словам, на восточном и южном направлениях территория усеяна минными полями, а также там много оборонительных заграждений и опорных пунктов сил РФ. "Поэтому наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы", - добавил он.
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Или захлебнется в крови. В Британии назвали единственный выход для ВСУ
Вчера, 11:22
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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17 июля, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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