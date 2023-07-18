Украинский генерал признал, что ВСУ не добьются быстрых результатов
Генерал ВСУ Сырский назвал достижение быстрых результатов при контрнаступлении невозможным
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал в интервью телерадиокомпании Би-би-си, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь.
"Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно", - заявил Сырский. По его словам, на восточном и южном направлениях территория усеяна минными полями, а также там много оборонительных заграждений и опорных пунктов сил РФ. "Поэтому наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы", - добавил он.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".