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Главы МИД России и Ирана обсудили встречу с коллегами из Сирии и Турции
Главы МИД России и Ирана обсудили встречу с коллегами из Сирии и Турции - РИА Новости, 18.07.2023
Главы МИД России и Ирана обсудили встречу с коллегами из Сирии и Турции
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вторую четырехстороннюю встречу на... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:57
2023-07-18T19:57
2023-07-18T19:57
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сирия
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вторую четырехстороннюю встречу на уровне глав МИД с участием РФ, Турции, Сирии и Ирана, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство. "В ходе разговора обсуждался вопрос проведения второй встречи министров иностранных дел Ирана, России, Турции и Сирии", - говорится в заявлении в телеграм-канале МИД Ирана. Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект "дорожной карты" по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Как ранее заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект "дорожной карты" по нормализации отношений двух сторон, отметив, что стороны могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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иран, россия, сирия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, александр лаврентьев, в мире
Иран, Россия, Сирия, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, Александр Лаврентьев, В мире
Главы МИД России и Ирана обсудили встречу с коллегами из Сирии и Турции
Лавров и глава МИД Ирана обсудили четырехстороннюю министерскую встречу с Сирией и Турцией
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вторую четырехстороннюю встречу на уровне глав МИД с участием РФ, Турции, Сирии и Ирана, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе разговора обсуждался вопрос проведения второй встречи министров иностранных дел Ирана, России, Турции и Сирии", - говорится в заявлении в телеграм-канале МИД Ирана.
Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве
10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект "дорожной карты" по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
, Москва передала Анкаре
и Дамаску
свой проект "дорожной карты" по нормализации отношений двух сторон, отметив, что стороны могут вносить корректировки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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