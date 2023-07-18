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Главы МИД России и Ирана обсудили встречу с коллегами из Сирии и Турции

Главы МИД России и Ирана обсудили встречу с коллегами из Сирии и Турции - РИА Новости, 18.07.2023

Главы МИД России и Ирана обсудили встречу с коллегами из Сирии и Турции

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вторую четырехстороннюю встречу на... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:57

2023-07-18T19:57

2023-07-18T19:57

иран

россия

сирия

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

александр лаврентьев

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вторую четырехстороннюю встречу на уровне глав МИД с участием РФ, Турции, Сирии и Ирана, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство. "В ходе разговора обсуждался вопрос проведения второй встречи министров иностранных дел Ирана, России, Турции и Сирии", - говорится в заявлении в телеграм-канале МИД Ирана. Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект "дорожной карты" по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Как ранее заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект "дорожной карты" по нормализации отношений двух сторон, отметив, что стороны могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

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иран, россия, сирия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, александр лаврентьев, в мире