https://ria.ru/20230718/vozmezdie-1884879782.html

В Госдуме призвали продолжить удары возмездия за Крымский мост

В Госдуме призвали продолжить удары возмездия за Крымский мост - РИА Новости, 18.07.2023

В Госдуме призвали продолжить удары возмездия за Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал продолжить удары возмездия за террористическую атаку Киева на Крымский мост. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:29

2023-07-18T15:29

2023-07-18T15:29

специальная военная операция на украине

россия

михаил шеремет

госдума рф

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884853282_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4414916b4591c83786fb410c5aef7d52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал продолжить удары возмездия за террористическую атаку Киева на Крымский мост. Ранее во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост. "Удары возмездия по портовой инфраструктуре... считаю, что они должны носить системный характер, чтобы больше киевскому режиму неповадно было посягать на российские территории", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, украинские власти с каждым разом будут нести все большую угрозу для гражданской инфраструктуры и мирных граждан. "Считаю, что только сконцентрировав усилия на лишение в принципе географической возможности на выход к Черному морю для пиратского режима с террористической сущностью во главе с Зеленским, можно гарантировать возвращение в безопасный и мирный фарватер всем странам причерноморского бассейна", - сказал депутат. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту 2023-07-18T15:29 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чп на крымском мосту