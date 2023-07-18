https://ria.ru/20230718/ventil-1884749553.html

Закрутить вентиль: украинский газовый транзит висит на волоске

Закрутить вентиль: украинский газовый транзит висит на волоске - РИА Новости, 18.07.2023

Закрутить вентиль: украинский газовый транзит висит на волоске

По невероятной случайности или по коварному замыслу 17 июля 2023 года стало временной точкой, где сошлись воедино критически важные геополитические векторы... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:02

аналитика

украина

россия

киев

газпром

нафтогаз украины

еврокомиссия

северный поток

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По невероятной случайности или по коварному замыслу 17 июля 2023 года стало временной точкой, где сошлись воедино критически важные геополитические векторы. Главным событием стал очередной террористический удар по Крымскому мосту, в результате чего, к огромному сожалению, погибли мирные люди. Удар по основному южному маршруту спровоцировал целый ряд решений и предложений. На фоне похороненной зерновой сделки, о чем сообщил официальный Кремль, заместитель председателя думского комитета по обороне предложил полностью прекратить транзит природного газа через территорию Украины. По мнению Алексея Журавлева, очередные террористические действия Киева — это триггер, который должен запустить процесс окончательного разрыва любых торговых отношений с Украиной.Вопрос этот и ранее поднимался неоднократно, но в формате теоретических рассуждений. Добавим, что транзит российского газа — тема довольно болезненная, и в первую очередь для Украины. За последние девять лет (и особенно с начала СВО) антироссийская пропаганда на Украине рухнула на абсолютно животный уровень вне любых рамок морали. Именно поэтому подконтрольные Киеву средства массовой информации тщательно обходят тот неудобный факт, что уже полтора года, невзирая на откровенно античеловечную риторику в отношении России и ее граждан, Украина продолжает прокачивать по трубам УГТС порядка 40 миллионов кубометров голубого топлива в сутки. Об этом если где-то и упоминается, то на профильных ресурсах, куда ходят только специалисты. А если нечто подобное попадает в общий доступ — то, что называется, мелким шрифтом внизу последней страницы. Украинское общество, по уши насыщенное оружием и людьми с непритязательной совестью, может начать задавать власти неудобные вопросы, благо опыт майданов, свержений и переворотов у наших соседей очень богатый.Стоит отметить, что часть и российского общества разделяет недоумение по поводу самого факта сохранения украинского транзита и наверняка воспримет предложение депутата Журавлева с благосклонностью. Решение о сохранении поставок принималось руководством страны с учетом массива данных, которые не просто недоступны для рядового россиянина — их объем и количество воздействующих и вторичных факторов с трудом поддаются осмыслению. А потому мы не будем гадать на кофейной гуще, обозначим лишь ключевые аспекты и факты. Они помогут понять, почему прокачка газа сохранялась до сегодняшнего дня и насколько велика вероятность того, что Москва таки закрутит вентиль до хруста.Украинская газотранспортная система создавалась в Советском Союзе с прицелом на то, что система газопроводов на долгие годы, а то и десятилетия станет главной логистической магистралью. В нее заложили даже несколько избыточную мощность в 175 миллиардов кубометров, и эти объемы в полной мере не использовались никогда. Рекордный объем прокачки был зафиксирован в 1998-м, когда на Запад ушел 141 миллиард кубометров топлива. Затем на Украине началась чехарда майданов, что вылилось в так называемые газовые войны, которые вспыхивали с подачи Киева с регулярностью каждые два-три года.После государственного переворота 2013-2014 годов и кардинального охлаждения межгосударственных отношений между Москвой и Киевом транзит рухнул с 86 до 62 миллиардов кубометров в год соответственно. И вот здесь нужно резко остановиться, иначе дальнейшие действия Москвы будут непонятны.После Евромайдана 2014 года Россия фактически перестала воспринимать Украину как независимого игрока. Да, двусторонние переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" проводились, но на них теперь всегда — подчеркиваем, всегда — присутствовали представители Еврокомиссии. Как правило, ту сторону представлял еврокоммисар по энергетике, а Москва через этих посредников взаимодействовала напрямую с Берлином и Брюсселем.Именно страны еврозоны, десятилетиями сидевшие на поставках дешевых российских углеводородов, давили на Киев, заставляя продлевать транзитное соглашение, не забывая, конечно, вписывать туда всяческие казуистические подлости и финансовые обязательства. Но Украина не была бы собой, если и тут не попыталась бы напакостить всем сразу. Подписанное в 2020 году соглашение, согласно которому "Газпром" обязался ежегодно прокачивать на Запад вначале по 65, а далее по 40 миллиардов кубометров, так ни разу и не было реализовано. По итогам 2020 года по УГТС прошло 56, а в 2021-м уже 42 миллиарда кубов газа.Причина была все та же. Киев кочевряжился и изобретал все новые поводы подать в суд и потребовать с "Газпрома" новые миллиарды долларов неустоек по взятым с потолка поводам. В этот период, о чем сейчас уже помнят немногие, ЕС вводил против России весьма мягкие санкции, попутно — как минимум — не вставляя палки в колеса строительству "Северного потока". Европа ждала российский газ и готовилась выкинуть из схемы украинский фактор.Россия сохраняла экспорт по той же причине. Страны Евросоюза на момент начала СВО являлись главным и проверенным покупателем. Взаимная торговля приносила в российский бюджет сотни миллиардов налоговых отчислений. Вместе с цифрами транзита (в 2022 году через УГТС прокачано всего 20 миллиардов кубометров) рухнули и финансовые показатели российских нефте- и газотрейдеров. И если в 2022-м благодаря всеобщей панике на рынках Россия умудрилась заработать рекордные 337,5 миллиарда долларов (+38 процентов к 2021-му), то в году текущем маятник качнулся в обратную сторону. Только в сегменте экспорта нефти прибыли просели с 120,4 до 77,4 миллиарда долларов, что пропорционально сократило и бюджетные средства. В газовом секторе ситуация схожая.Приведенные цифры — это даже не вершина айсберга, а пара снежинок на его поверхности. Но они позволяют понять, насколько сложна система внешнеэкономической торговли и как сильно любое необдуманное действие может ударить по России. А потому к любым разрывам нужно подходить крайне взвешенно. Простые и на первый взгляд очевидные решения весьма привлекательны, но могут иметь очень долгое и болезненное эхо.

https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html

https://ria.ru/20230706/naftogaz-1882559781.html

https://ria.ru/20230705/gazprom-1882276706.html

https://ria.ru/20230625/gaz-1880276756.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, россия, киев, газпром, нафтогаз украины, еврокомиссия, северный поток, зерновая сделка