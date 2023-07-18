https://ria.ru/20230718/uborka-1884856162.html
В Липецкой области началась уборка зерновых
В Липецкой области началась уборка зерновых - РИА Новости, 18.07.2023
В Липецкой области началась уборка зерновых
В Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы, первые результаты показали высокую урожайность – 55-60 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:47
2023-07-18T13:47
2023-07-18T13:47
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. В Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы, первые результаты показали высокую урожайность – 55-60 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что уборочная кампания стартовала в двух районах области - Елецком и Добринском, скоро к ним присоединятся и другие районы области. Артамонов отметил, что в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. "Каждый год мы ждем от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелегком труде. Всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками. Убежден, что нынешний сезон порадует нас хорошими показателями", – заявил глава региона.
https://ria.ru/20230711/ipoteka-1883560854.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. В Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы, первые результаты показали высокую урожайность – 55-60 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что уборочная кампания стартовала в двух районах области - Елецком и Добринском, скоро к ним присоединятся и другие районы области.
В Липецкой области активно развивают сельскую ипотеку
Артамонов отметил, что в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.
"Каждый год мы ждем от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелегком труде. Всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками. Убежден, что нынешний сезон порадует нас хорошими показателями", – заявил глава региона
.