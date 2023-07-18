https://ria.ru/20230718/uborka-1884856162.html

В Липецкой области началась уборка зерновых

В Липецкой области началась уборка зерновых - РИА Новости, 18.07.2023

В Липецкой области началась уборка зерновых

В Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы, первые результаты показали высокую урожайность – 55-60 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:47

2023-07-18T13:47

2023-07-18T13:47

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. В Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы, первые результаты показали высокую урожайность – 55-60 центнеров с гектара, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что уборочная кампания стартовала в двух районах области - Елецком и Добринском, скоро к ним присоединятся и другие районы области. Артамонов отметил, что в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 750 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. "Каждый год мы ждем от наших земледельцев хороших урожаев и поддерживаем аграриев в их нелегком труде. Всегда наши ожидания оправдываются, потому что липецкие аграрии – большие профессионалы, а региональный АПК – современная, высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками. Убежден, что нынешний сезон порадует нас хорошими показателями", – заявил глава региона.

https://ria.ru/20230711/ipoteka-1883560854.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов