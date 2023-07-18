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В Воронежской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 18.07.2023
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12:49 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/ubiystvo-1884839108.html
В Воронежской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Воронежской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 18.07.2023
В Воронежской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин, чьи тела с огнестрельными ранениями были найдены почти две недели назад под Воронежем, сообщает следственное... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:49
2023-07-18T12:49
происшествия
воронеж
воронежская область
хохольский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин, чьи тела с огнестрельными ранениями были найдены почти две недели назад под Воронежем, сообщает следственное управление СК РФ по Воронежской области на сайте. "Шестого июля 2023 года на участке местности, расположенном на территории Хохольского района Воронежской области, обнаружены тела двух неустановленных мужчин с огнестрельными ранениями", - говорится в релизе. По данному факту возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. "По подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний мужчина, который дал признательные показания. Сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы", - отмечается в сообщении. Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что 6 июля в Хохольском районе рядом с селом Оськино были обнаружены тела двух мужчин в военной форме с огнестрельными ранениями. По утверждению канала, погибшие были бойцами ЧВК "Вагнер", а убили их якобы за отказ участвовать в мятеже.
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воронеж
воронежская область
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происшествия, воронеж, воронежская область, хохольский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Хохольский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

СК: в Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в начале июля

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин, чьи тела с огнестрельными ранениями были найдены почти две недели назад под Воронежем, сообщает следственное управление СК РФ по Воронежской области на сайте.
«
"Шестого июля 2023 года на участке местности, расположенном на территории Хохольского района Воронежской области, обнаружены тела двух неустановленных мужчин с огнестрельными ранениями", - говорится в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.
«
"По подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний мужчина, который дал признательные показания. Сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы", - отмечается в сообщении.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что 6 июля в Хохольском районе рядом с селом Оськино были обнаружены тела двух мужчин в военной форме с огнестрельными ранениями. По утверждению канала, погибшие были бойцами ЧВК "Вагнер", а убили их якобы за отказ участвовать в мятеже.
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ПроисшествияВоронежВоронежская областьХохольский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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