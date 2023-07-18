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Нижегородские промыслы стали частью национального туристского маршрута - РИА Новости, 18.07.2023
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Нижегородская область
 
17:39 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/turizm-1884916249.html
Нижегородские промыслы стали частью национального туристского маршрута
Нижегородские промыслы стали частью национального туристского маршрута - РИА Новости, 18.07.2023
Нижегородские промыслы стали частью национального туристского маршрута
Нижегородский маршрут "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:39
2023-07-18T17:39
нижегородская область
новости - туризм
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородский маршрут "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение было принято в ходе заседания профильного экспертного совета при Минэкономразвития России. "Маршрут "С умыслом #PROпромыслы" предполагает знакомство с самыми яркими видами народных художественных промыслов Нижегородской области – от традиций до современного прочтения. Особенность проекта – вовлечение в сферу туризма национальных российских брендов – хохломской и городецкой росписей, городецкой золотной вышивки, семеновской матрешки", - говорится в сообщении. Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основой для национального туристического маршрута стали места бытования художественных промыслов – Нижний Новгород, Городец, Семенов и село Владимирское Воскресенского округа, где находится озеро Светлояр. Глава региона отметил, что они и раньше пользовались популярностью, однако сейчас национальный маршрут позволит туристам познакомиться с нижегородскими "жемчужинами" уже в рамках единого путешествия, а также отведать блюда самобытной кухни. "Уникальность проекта – и в его экологической составляющей, и в гастрономических элементах. Сейчас, когда нам особенно важно сохранить свою национальную идентичность, мы предлагаем глубже узнать историю страны, ее культуру, впитать дух творчества", – добавил Никитин. Полная протяженность маршрута составляет 320 километров, он интересен для посещения круглый год. Гостей приглашают в девять музейных комплексов, на три фабрики народных художественных промыслов и в другие интересные места. Одно из преимуществ маршрута – его вариативность, маршрут-конструктор позволяет самостоятельно выбрать города для посещения и количество дней пребывания. "Мы постарались построить маршрут таким образом, чтобы он стал интересным для разной аудитории: и деловому туристу, и туристу "серебряного" возраста, и семьям с детьми, и молодежи. Для этого мы объединили уникальное многообразие традиций и яркую современность – промыслы, современнейшие объекты, музеи с новыми технологиями экспонирования. Присвоение статуса национального маршрута даст новый импульс развитию наших креативных территорий, а ожидаемое увеличение турпотока даст возможность большему числу туристов оценить наше знаменитое гостеприимство", - приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева.
https://ria.ru/20230717/turmarshrut-1884685808.html
https://ria.ru/20230711/tury-1883529172.html
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новости - туризм, нижегородская область, глеб никитин, нижний новгород
Нижегородская область, Новости - Туризм, Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижний Новгород

Нижегородские промыслы стали частью национального туристского маршрута

© Depositphotos.com / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Depositphotos.com / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Нижегородский маршрут "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение было принято в ходе заседания профильного экспертного совета при Минэкономразвития России.
«
"Маршрут "С умыслом #PROпромыслы" предполагает знакомство с самыми яркими видами народных художественных промыслов Нижегородской области – от традиций до современного прочтения. Особенность проекта – вовлечение в сферу туризма национальных российских брендов – хохломской и городецкой росписей, городецкой золотной вышивки, семеновской матрешки", - говорится в сообщении.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основой для национального туристического маршрута стали места бытования художественных промыслов – Нижний Новгород, Городец, Семенов и село Владимирское Воскресенского округа, где находится озеро Светлояр. Глава региона отметил, что они и раньше пользовались популярностью, однако сейчас национальный маршрут позволит туристам познакомиться с нижегородскими "жемчужинами" уже в рамках единого путешествия, а также отведать блюда самобытной кухни.
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"Уникальность проекта – и в его экологической составляющей, и в гастрономических элементах. Сейчас, когда нам особенно важно сохранить свою национальную идентичность, мы предлагаем глубже узнать историю страны, ее культуру, впитать дух творчества", – добавил Никитин.
Полная протяженность маршрута составляет 320 километров, он интересен для посещения круглый год. Гостей приглашают в девять музейных комплексов, на три фабрики народных художественных промыслов и в другие интересные места. Одно из преимуществ маршрута – его вариативность, маршрут-конструктор позволяет самостоятельно выбрать города для посещения и количество дней пребывания.
"Мы постарались построить маршрут таким образом, чтобы он стал интересным для разной аудитории: и деловому туристу, и туристу "серебряного" возраста, и семьям с детьми, и молодежи. Для этого мы объединили уникальное многообразие традиций и яркую современность – промыслы, современнейшие объекты, музеи с новыми технологиями экспонирования. Присвоение статуса национального маршрута даст новый импульс развитию наших креативных территорий, а ожидаемое увеличение турпотока даст возможность большему числу туристов оценить наше знаменитое гостеприимство", - приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева.
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