https://ria.ru/20230718/tsentry-1884745085.html

Ефимов: еще два центра инноваций построят по городской программе МПТ

Ефимов: еще два центра инноваций построят по городской программе МПТ - РИА Новости, 18.07.2023

Ефимов: еще два центра инноваций построят по городской программе МПТ

Власти столицы заключили соглашение с инвестором о строительстве еще двух инновационных центров в рамках городской программы по созданию мест приложения труда... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:10

2023-07-18T09:10

2023-07-18T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти столицы заключили соглашение с инвестором о строительстве еще двух инновационных центров в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестор, входящий в группу компаний "Самолет", возведет в поселении Рязановском два центра инноваций и импортозамещения общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составят 1,6 миллиарда рублей, по его завершении город получит свыше 230 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Московская промышленность – движущаяся сила экономики. Промышленники инвестируют в инновации, позволяя создавать новые, современные товары и технологии, востребованные на самых разных рынках.Вице-мэр напомнил, что годом ранее соглашение о строительстве первого такого центра, где смогут работать около 230 сотрудников, было заключено городом с другой компанией, также входящей в ГК "Самолет".Арендовать помещения в новых центрах будут высокотехнологичные компании из ИТ-сектора, отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230714/efimov-1884267013.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва