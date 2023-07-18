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Ефимов: еще два центра инноваций построят по городской программе МПТ
Ефимов: еще два центра инноваций построят по городской программе МПТ - РИА Новости, 18.07.2023
Ефимов: еще два центра инноваций построят по городской программе МПТ
Власти столицы заключили соглашение с инвестором о строительстве еще двух инновационных центров в рамках городской программы по созданию мест приложения труда... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:10
2023-07-18T09:10
2023-07-18T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти столицы заключили соглашение с инвестором о строительстве еще двух инновационных центров в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестор, входящий в группу компаний "Самолет", возведет в поселении Рязановском два центра инноваций и импортозамещения общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составят 1,6 миллиарда рублей, по его завершении город получит свыше 230 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Московская промышленность – движущаяся сила экономики. Промышленники инвестируют в инновации, позволяя создавать новые, современные товары и технологии, востребованные на самых разных рынках.Вице-мэр напомнил, что годом ранее соглашение о строительстве первого такого центра, где смогут работать около 230 сотрудников, было заключено городом с другой компанией, также входящей в ГК "Самолет".Арендовать помещения в новых центрах будут высокотехнологичные компании из ИТ-сектора, отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230714/efimov-1884267013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти столицы заключили соглашение с инвестором о строительстве еще двух инновационных центров в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор, входящий в группу компаний "Самолет"
, возведет в поселении Рязановском два центра инноваций и импортозамещения общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составят 1,6 миллиарда рублей, по его завершении город получит свыше 230 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Московская промышленность – движущаяся сила экономики. Промышленники инвестируют в инновации, позволяя создавать новые, современные товары и технологии, востребованные на самых разных рынках.
Вице-мэр напомнил, что годом ранее соглашение о строительстве первого такого центра, где смогут работать около 230 сотрудников, было заключено городом с другой компанией, также входящей в ГК "Самолет".
Арендовать помещения в новых центрах будут высокотехнологичные компании из ИТ-сектора, отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, уточняется в сообщении.
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