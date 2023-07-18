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Трамп намерен потребовать у Европы возмещения американской помощи Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/trump-1884956948.html
Трамп намерен потребовать у Европы возмещения американской помощи Украине
Трамп намерен потребовать у Европы возмещения американской помощи Украине - РИА Новости, 18.07.2023
Трамп намерен потребовать у Европы возмещения американской помощи Украине
Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T22:21
2023-07-18T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине. "Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но (президент США) Джо Байден слишком слаб, его не уважают", - сказал Трамп в видеообращении. По его словам, США потратили на помощь Украине около 200 миллиардов долларов, а Европа лишь малую часть от этой суммы. Также Трамп считает, что нынешняя администрация стала причиной сложившейся в армии опасной ситуации, когда ВС США не хватает добровольцев, а сам Байден говорит о нехватке вооружения. "Коррумпированный, некомпетентный лидер втягивает страну в третью мировую войну", - заявил Трамп. Политик при этом обещал, что при его руководстве у Пентагона будет "рекордное финансирование". Ранее Трамп рассказал о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства. По его словам, он намерен сказать Владимиру Зеленскому - "хватит", потребовав от него "заключить соглашение". Кроме того, Трамп обещал в случае победы на президентских выборах остановить украинский конфликт еще до своего вступления в должность главы государства.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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в мире, украина, европа, сша, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон
Трамп намерен потребовать у Европы возмещения американской помощи Украине

Трамп в случае победы на выборах потребует у Европы возмещения американской помощи Украине

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.
"Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но (президент США) Джо Байден слишком слаб, его не уважают", - сказал Трамп в видеообращении.
По его словам, США потратили на помощь Украине около 200 миллиардов долларов, а Европа лишь малую часть от этой суммы.
Также Трамп считает, что нынешняя администрация стала причиной сложившейся в армии опасной ситуации, когда ВС США не хватает добровольцев, а сам Байден говорит о нехватке вооружения. "Коррумпированный, некомпетентный лидер втягивает страну в третью мировую войну", - заявил Трамп.
Политик при этом обещал, что при его руководстве у Пентагона будет "рекордное финансирование".
Ранее Трамп рассказал о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства. По его словам, он намерен сказать Владимиру Зеленскому - "хватит", потребовав от него "заключить соглашение".
Кроме того, Трамп обещал в случае победы на президентских выборах остановить украинский конфликт еще до своего вступления в должность главы государства.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийПентагон
 
 
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