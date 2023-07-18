https://ria.ru/20230718/trevoga-1884843213.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.07.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:03
2023-07-18T13:03
2023-07-18T13:04
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно представленным данным, сигнал тревоги в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях прозвучал в 12.53 (совпадает с мск), а в Сумской области тревога была объявлена в 12.45. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
украина
харьковская область
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украина, харьковская область, вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Сумская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу