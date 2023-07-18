https://ria.ru/20230718/svyaz-1884861295.html
У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет
У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет - РИА Новости, 18.07.2023
У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет
Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:18
2023-07-18T14:18
2023-07-18T14:18
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения жителей скоростным мобильным интернетом, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Жители Московской области могут выбрать посёлки, деревни и сёла региона с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Голоса принимаются на Едином портале Госуслуг до 13 августа 2023 года включительно", - отметили в ведомстве. Вышки появятся в селах и деревнях, набравших наибольшее количество голосов. Результаты прошлогоднего голосования уже позволяют установить станции в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы завершатся до конца 2023 года, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), мобильная связь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), мобильная связь
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения жителей скоростным мобильным интернетом, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Жители Московской области
могут выбрать посёлки, деревни и сёла региона с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Голоса принимаются на Едином портале Госуслуг до 13 августа 2023 года включительно", - отметили в ведомстве.
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Вышки появятся в селах и деревнях, набравших наибольшее количество голосов.
Результаты прошлогоднего голосования уже позволяют установить станции в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы завершатся до конца 2023 года, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства.