https://ria.ru/20230718/svyaz-1884861295.html

У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет

У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет - РИА Новости, 18.07.2023

У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет

Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:18

2023-07-18T14:18

2023-07-18T14:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мобильная связь

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения жителей скоростным мобильным интернетом, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Жители Московской области могут выбрать посёлки, деревни и сёла региона с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Голоса принимаются на Едином портале Госуслуг до 13 августа 2023 года включительно", - отметили в ведомстве. Вышки появятся в селах и деревнях, набравших наибольшее количество голосов. Результаты прошлогоднего голосования уже позволяют установить станции в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы завершатся до конца 2023 года, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884813248.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мобильная связь