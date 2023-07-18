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У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
14:18 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/svyaz-1884861295.html
У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет
У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет - РИА Новости, 18.07.2023
У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет
Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:18
2023-07-18T14:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мобильная связь
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения жителей скоростным мобильным интернетом, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Жители Московской области могут выбрать посёлки, деревни и сёла региона с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Голоса принимаются на Едином портале Госуслуг до 13 августа 2023 года включительно", - отметили в ведомстве. Вышки появятся в селах и деревнях, набравших наибольшее количество голосов. Результаты прошлогоднего голосования уже позволяют установить станции в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы завершатся до конца 2023 года, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884813248.html
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), мобильная связь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), мобильная связь

У жителей ряда малых сел Подмосковья появится скоростной мобильный интернет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с телефоном
Мужчина с телефоном - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с телефоном
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Малые села и деревни Подмосковья с численностью от 100 до 500 человек, выбранные в ходе голосования, оснастят базовыми сотовыми станциями для обеспечения жителей скоростным мобильным интернетом, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Жители Московской области могут выбрать посёлки, деревни и сёла региона с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Голоса принимаются на Едином портале Госуслуг до 13 августа 2023 года включительно", - отметили в ведомстве.
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Вчера, 11:31
Вышки появятся в селах и деревнях, набравших наибольшее количество голосов.
Результаты прошлогоднего голосования уже позволяют установить станции в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы завершатся до конца 2023 года, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой цитирует пресс-служба министерства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)мобильная связь
 
 
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