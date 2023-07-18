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В Москве устранили скопление воды в вестибюле станции "Парк культуры"

В Москве устранили скопление воды в вестибюле станции "Парк культуры" - РИА Новости, 18.07.2023

В Москве устранили скопление воды в вестибюле станции "Парк культуры"

Скопление воды наблюдалось в вестибюле станции московского метро "Парк Культуры" из-за обильных осадков, вода ушла в дренажную систему, сейчас станция работает... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:01

2023-07-18T16:01

2023-07-18T16:01

москва

городское хозяйство москвы

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Скопление воды наблюдалось в вестибюле станции московского метро "Парк Культуры" из-за обильных осадков, вода ушла в дренажную систему, сейчас станция работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена. "Станция "Парк Культуры" Кольцевой линии работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Ранее из-за обильных осадков в вестибюле станции наблюдалось поступление воды с городской территории", - заявили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, вода ушла в дренажную систему станции, а также её убирали работники мосметро. "Проходу пассажиров ничего не мешало", - добавили в пресс-службе.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, происшествия