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Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
19:33 18.07.2023 (обновлено: 19:34 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sportkluby-1884939073.html
Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья
Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2023
Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья
В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:33
2023-07-18T19:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье - более 1 тысяч школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тысячи различных секций, где занимаются 217 тысяч детей. Наиболее популярные – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, в 2021-м клубы имели только 76% школ, в 2022-м – 82%, а в настоящее время – более 91%. К концу года доля будет уже 95%. Помимо спортивных клубов в области также появляются новые стадионы, сегодня их более 400. Воробьев отметил, что благодаря такому развитию более 10 тысяч детей уже записались в секции, которые действуют на этих стадионах.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье - более 1 тысяч школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тысячи различных секций, где занимаются 217 тысяч детей. Наиболее популярные – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, в 2021-м клубы имели только 76% школ, в 2022-м – 82%, а в настоящее время – более 91%. К концу года доля будет уже 95%.
Помимо спортивных клубов в области также появляются новые стадионы, сегодня их более 400. Воробьев отметил, что благодаря такому развитию более 10 тысяч детей уже записались в секции, которые действуют на этих стадионах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе Можайск - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
ФОК с тремя спортзалами откроют в школе Можайска в декабре
5 июля, 16:34
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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