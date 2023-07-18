https://ria.ru/20230718/sportkluby-1884939073.html

Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья

Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2023

Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья

В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:33

2023-07-18T19:33

2023-07-18T19:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863391027_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_f35c1ee7ecff0112c2e40be286262848.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье - более 1 тысяч школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тысячи различных секций, где занимаются 217 тысяч детей. Наиболее популярные – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, в 2021-м клубы имели только 76% школ, в 2022-м – 82%, а в настоящее время – более 91%. К концу года доля будет уже 95%. Помимо спортивных клубов в области также появляются новые стадионы, сегодня их более 400. Воробьев отметил, что благодаря такому развитию более 10 тысяч детей уже записались в секции, которые действуют на этих стадионах.

https://ria.ru/20230705/fok-1882407285.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев