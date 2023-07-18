https://ria.ru/20230718/sportkluby-1884939073.html
Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья
Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2023
Воробьев: спортивные клубы должны появиться в каждой школе Подмосковья
В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:33
2023-07-18T19:33
2023-07-18T19:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье - более 1 тысяч школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тысячи различных секций, где занимаются 217 тысяч детей. Наиболее популярные – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, в 2021-м клубы имели только 76% школ, в 2022-м – 82%, а в настоящее время – более 91%. К концу года доля будет уже 95%. Помимо спортивных клубов в области также появляются новые стадионы, сегодня их более 400. Воробьев отметил, что благодаря такому развитию более 10 тысяч детей уже записались в секции, которые действуют на этих стадионах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Подмосковье сейчас работает более 1 тысячи школ, на их базе действуют 952 спортивных клуба, но их количество будет увеличиваться, они появятся в каждой школе региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье - более 1 тысяч школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тысячи различных секций, где занимаются 217 тысяч детей. Наиболее популярные – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области
.
По данным ведомства, в 2021-м клубы имели только 76% школ, в 2022-м – 82%, а в настоящее время – более 91%. К концу года доля будет уже 95%.
Помимо спортивных клубов в области также появляются новые стадионы, сегодня их более 400. Воробьев отметил, что благодаря такому развитию более 10 тысяч детей уже записались в секции, которые действуют на этих стадионах.
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