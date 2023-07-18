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ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 18.07.2023 (обновлено: 13:29 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884834381.html
ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника
ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника - РИА Новости, 18.07.2023
ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и 8 единиц техники,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:30
2023-07-18T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну польскую САУ Krab, а также пресекла деятельность украинской группы диверсантов, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Также, в районах населенных пунктов Терны в ДНР, Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка в ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, а в районе Кузьмино в ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки на данном направлении уничтожены до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника

Минобороны России: на Краснолиманском направлении уничтожили до ста украинских военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну польскую САУ Krab, а также пресекла деятельность украинской группы диверсантов, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.
«
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Также, в районах населенных пунктов Терны в ДНР, Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка в ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, а в районе Кузьмино в ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
«
"За сутки на данном направлении уничтожены до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 июля, 16:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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