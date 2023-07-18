https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884834381.html

ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника

ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника - РИА Новости, 18.07.2023

ВС России отразили на Краснолиманском направлении две атаки противника

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и 8 единиц техники,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:30

2023-07-18T12:30

2023-07-18T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну польскую САУ Krab, а также пресекла деятельность украинской группы диверсантов, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Также, в районах населенных пунктов Терны в ДНР, Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка в ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, а в районе Кузьмино в ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки на данном направлении уничтожены до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)