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Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки от 17 июля с поврежденным Крымским мостом. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:20
2023-07-18T01:20
2023-07-18T09:38
россия
керченский пролив
киев
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки от 17 июля с поврежденным Крымским мостом. "Новые спутниковые снимки Керченского пролива, полученные утром 17 июля 2023 года, показывающие новые повреждения Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью России", — написала компания в своем Twitter-аккаунте, сопроводив публикацию тремя снимками.Ранее компания Maxar сообщила, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК России в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
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россия, керченский пролив, киев, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, в мире
Россия, Керченский пролив, Киев, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, В мире
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом