https://ria.ru/20230718/snimki-1884764669.html

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту

Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки от 17 июля с поврежденным Крымским мостом. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T01:20

2023-07-18T01:20

2023-07-18T09:38

россия

керченский пролив

киев

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

крымский мост

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884764882_0:40:2251:1306_1920x0_80_0_0_af10ddf5011604d4bf94b51ecd51d081.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки от 17 июля с поврежденным Крымским мостом. "Новые спутниковые снимки Керченского пролива, полученные утром 17 июля 2023 года, показывающие новые повреждения Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью России", — написала компания в своем Twitter-аккаунте, сопроводив публикацию тремя снимками.Ранее компания Maxar сообщила, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК России в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

https://ria.ru/20230717/uscherb-1884742360.html

россия

керченский пролив

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, керченский пролив, киев, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, в мире