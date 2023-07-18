https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html

США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ

США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023

США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ

США направляют 2,5 тысячи военнослужащих и военную технику на территории на севере Сирии, чтобы обезопасить боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:57

2023-07-18T06:57

2023-07-18T07:04

в мире

сша

турция

сирия

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. США направляют 2,5 тысячи военнослужащих и военную технику на территории на севере Сирии, чтобы обезопасить боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), Вашингтон укрывается риторикой якобы угрозы со стороны России и Ирана, пишет газета Yeni Şafak. "В то время как Турция продолжает неустанную борьбу с РПК, США, покровительствующие этой террористической организации, предпринимают один скандальный шаг за другим. На прошлой неделе на саммите НАТО (в Вильнюсе) было объявлено, что администрация Вашингтона, взявшая на себя обязательства по совместной борьбе с терроризмом, направит 2500 военнослужащих в районы дислокации РПК в Сирии. Хотя было объявлено, что войска будут нести службу на севере Сирии и Ирака, было установлено, что в последнее время США провели серьезные фортификационные работы в этом регионе с целью обезопасить РПК", - пишет издание. Газета отмечает, что, укрываясь за риторикой о "преследованиях и угрозах в свой адрес" со стороны России и Ирана, США, направили в регион десятки грузовиков с военной техникой. "В связи с этим вашингтонская администрация перебросила в Дейр-эз-Зор, находящийся под оккупацией РПК, ракетные комплексы HIMARS. Сирийское государственное телевидение со ссылкой на источники в регионе сообщило, что система HIMARS прибыла в район Дейр-эз-Зора и недавно была развернута на крупнейшей американской базе в стране. На прошлой неделе на базу США в Хасаке, другом районе, оккупированном РПК, была отправлена колонна из 60 грузовиков с топливом, материально-техническим обеспечением и военным оборудованием, а также 40 грузовиков с военной техникой и тяжелым вооружением. Ожидается, что в оккупированный РПК район на границе с Ираком будет переброшено 2500 военнослужащих", - уточнило издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20230717/siriya-1884756498.html

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в мире, сша, турция, сирия, рабочая партия курдистана