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США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
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06:57 18.07.2023 (обновлено: 07:04 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html
США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ
США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ
США направляют 2,5 тысячи военнослужащих и военную технику на территории на севере Сирии, чтобы обезопасить боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:57
2023-07-18T07:04
в мире
сша
турция
сирия
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. США направляют 2,5 тысячи военнослужащих и военную технику на территории на севере Сирии, чтобы обезопасить боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), Вашингтон укрывается риторикой якобы угрозы со стороны России и Ирана, пишет газета Yeni Şafak. "В то время как Турция продолжает неустанную борьбу с РПК, США, покровительствующие этой террористической организации, предпринимают один скандальный шаг за другим. На прошлой неделе на саммите НАТО (в Вильнюсе) было объявлено, что администрация Вашингтона, взявшая на себя обязательства по совместной борьбе с терроризмом, направит 2500 военнослужащих в районы дислокации РПК в Сирии. Хотя было объявлено, что войска будут нести службу на севере Сирии и Ирака, было установлено, что в последнее время США провели серьезные фортификационные работы в этом регионе с целью обезопасить РПК", - пишет издание. Газета отмечает, что, укрываясь за риторикой о "преследованиях и угрозах в свой адрес" со стороны России и Ирана, США, направили в регион десятки грузовиков с военной техникой. "В связи с этим вашингтонская администрация перебросила в Дейр-эз-Зор, находящийся под оккупацией РПК, ракетные комплексы HIMARS. Сирийское государственное телевидение со ссылкой на источники в регионе сообщило, что система HIMARS прибыла в район Дейр-эз-Зора и недавно была развернута на крупнейшей американской базе в стране. На прошлой неделе на базу США в Хасаке, другом районе, оккупированном РПК, была отправлена колонна из 60 грузовиков с топливом, материально-техническим обеспечением и военным оборудованием, а также 40 грузовиков с военной техникой и тяжелым вооружением. Ожидается, что в оккупированный РПК район на границе с Ираком будет переброшено 2500 военнослужащих", - уточнило издание. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20230717/siriya-1884756498.html
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в мире, сша, турция, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, США, Турция, Сирия, Рабочая партия Курдистана
США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ

Yeni Şafak: США, укрываясь риторикой "об угрозе России", стараются обезопасить РПК в Сирии

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. США направляют 2,5 тысячи военнослужащих и военную технику на территории на севере Сирии, чтобы обезопасить боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), Вашингтон укрывается риторикой якобы угрозы со стороны России и Ирана, пишет газета Yeni Şafak.
«
"В то время как Турция продолжает неустанную борьбу с РПК, США, покровительствующие этой террористической организации, предпринимают один скандальный шаг за другим. На прошлой неделе на саммите НАТО (в Вильнюсе) было объявлено, что администрация Вашингтона, взявшая на себя обязательства по совместной борьбе с терроризмом, направит 2500 военнослужащих в районы дислокации РПК в Сирии. Хотя было объявлено, что войска будут нести службу на севере Сирии и Ирака, было установлено, что в последнее время США провели серьезные фортификационные работы в этом регионе с целью обезопасить РПК", - пишет издание.
Газета отмечает, что, укрываясь за риторикой о "преследованиях и угрозах в свой адрес" со стороны России и Ирана, США, направили в регион десятки грузовиков с военной техникой.
"В связи с этим вашингтонская администрация перебросила в Дейр-эз-Зор, находящийся под оккупацией РПК, ракетные комплексы HIMARS. Сирийское государственное телевидение со ссылкой на источники в регионе сообщило, что система HIMARS прибыла в район Дейр-эз-Зора и недавно была развернута на крупнейшей американской базе в стране. На прошлой неделе на базу США в Хасаке, другом районе, оккупированном РПК, была отправлена колонна из 60 грузовиков с топливом, материально-техническим обеспечением и военным оборудованием, а также 40 грузовиков с военной техникой и тяжелым вооружением. Ожидается, что в оккупированный РПК район на границе с Ираком будет переброшено 2500 военнослужащих", - уточнило издание.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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