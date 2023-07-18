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Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 18.07.2023 (обновлено: 09:04 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/shturmoviki-1884771052.html
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.07.2023
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении
Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:17
2023-07-18T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
центральный военный округ
вооруженные силы украины
су-25см
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Выполнили полет по маршруту. Выход в район цели, маневр, пуск неуправляемых ракет, противоракетный маневр и выход из района цели. Все цели поражены. Полет выполнялся на предельно малых высотах. Высота 25 метров, скорость 800 (километров в час)", - сообщил военнослужащий с позывным "Джусай". В Минобороны добавили, что пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам. В военном ведомстве отметили, что ежедневно российские штурмовики применяют свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) в зоне проведения СВО. Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
https://ria.ru/20230718/aviatsiya-1884770516.html
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Боевая работа экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении
Боевая работа экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении
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безопасность, центральный военный округ, вооруженные силы украины, су-25см, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ, Вооруженные силы РФ
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении

Минобороны: штурмовики Су-25СМ ЦВО выжигают противника на Краснолиманском направлении

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"Выполнили полет по маршруту. Выход в район цели, маневр, пуск неуправляемых ракет, противоракетный маневр и выход из района цели. Все цели поражены. Полет выполнялся на предельно малых высотах. Высота 25 метров, скорость 800 (километров в час)", - сообщил военнослужащий с позывным "Джусай".
В Минобороны добавили, что пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам.
В военном ведомстве отметили, что ежедневно российские штурмовики применяют свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) в зоне проведения СВО.
Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныСу-25СМВооруженные силы РФ
 
 
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