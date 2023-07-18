https://ria.ru/20230718/shturmoviki-1884771052.html
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.07.2023
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении
Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:17
2023-07-18T05:17
2023-07-18T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
центральный военный округ
вооруженные силы украины
су-25см
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884782355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c081028174e72c29c7e4aa18d6ac2958.jpg
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Выполнили полет по маршруту. Выход в район цели, маневр, пуск неуправляемых ракет, противоракетный маневр и выход из района цели. Все цели поражены. Полет выполнялся на предельно малых высотах. Высота 25 метров, скорость 800 (километров в час)", - сообщил военнослужащий с позывным "Джусай". В Минобороны добавили, что пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам. В военном ведомстве отметили, что ежедневно российские штурмовики применяют свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) в зоне проведения СВО. Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
https://ria.ru/20230718/aviatsiya-1884770516.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884782355_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_99cbdce8fb5d4cc3a60b1d5f8d48190e.jpg
Боевая работа экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении
Боевая работа экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении
2023-07-18T05:17
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, центральный военный округ, вооруженные силы украины, су-25см, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ, Вооруженные силы РФ
Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении
Минобороны: штурмовики Су-25СМ ЦВО выжигают противника на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"Выполнили полет по маршруту. Выход в район цели, маневр, пуск неуправляемых ракет, противоракетный маневр и выход из района цели. Все цели поражены. Полет выполнялся на предельно малых высотах. Высота 25 метров, скорость 800 (километров в час)", - сообщил военнослужащий с позывным "Джусай".
В Минобороны добавили, что пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам.
В военном ведомстве отметили, что ежедневно российские штурмовики применяют свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) в зоне проведения СВО.
Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР