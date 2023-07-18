https://ria.ru/20230718/shturmoviki-1884771052.html

Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.07.2023

Штурмовики Су-25СМ выжигают противника на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T05:17

2023-07-18T05:17

2023-07-18T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

центральный военный округ

вооруженные силы украины

су-25см

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884782355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c081028174e72c29c7e4aa18d6ac2958.jpg

ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Выполнили полет по маршруту. Выход в район цели, маневр, пуск неуправляемых ракет, противоракетный маневр и выход из района цели. Все цели поражены. Полет выполнялся на предельно малых высотах. Высота 25 метров, скорость 800 (километров в час)", - сообщил военнослужащий с позывным "Джусай". В Минобороны добавили, что пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам. В военном ведомстве отметили, что ежедневно российские штурмовики применяют свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет (С-8КОМ) в зоне проведения СВО. Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

https://ria.ru/20230718/aviatsiya-1884770516.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении Боевая работа экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении 2023-07-18T05:17 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, центральный военный округ, вооруженные силы украины, су-25см, вооруженные силы рф