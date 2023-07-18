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СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора - РИА Новости, 18.07.2023
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14:58 18.07.2023 (обновлено: 14:59 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/shpionazh-1884870811.html
СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора
СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора
Испанская охранная компания UC Global, SL, предположительно, шпионила для ЦРУ во время встреч бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа (президент в 2007-2017... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:58
2023-07-18T14:59
эквадор
рафаэль корреа
джулиан ассанж
центральное разведывательное управление (цру)
wikileaks
ленин морено (гарсис морено)
в мире
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МАДРИД, 18 июл - РИА Новости. Испанская охранная компания UC Global, SL, предположительно, шпионила для ЦРУ во время встреч бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа (президент в 2007-2017 годах) с лидерами ряда латиноамериканских стран, передает во вторник газета El Pais. Владелец UC Global, SL, которая также, предположительно, вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, Давид Моралес, шпионил для ЦРУ в 2018 году в ходе встреч Корреа с бывшими президентами Аргентины, Бразилии и Уругвая, пишет газета с ссылкой на данные компьютера Моралеса. Как свидетельствуют данные ноутбука Моралеса, изъятого полицией после его ареста в 2019 году, название ЦРУ несколько раз встречается на внешнем жестком диске Western Digital, где владелец UC Global, SL архивировал проекты и операции, в которых участвовала компания. По информации издания, бывший военный был нанят правительством Корреа для обеспечения безопасности посольства Эквадора в Лондоне, где находился Джулиан Ассанж. Моралес приказал своим сотрудникам шпионить за встречами основателя WikiLeaks с его адвокатами, а также за президентом Эквадора. Кроме того, отмечается, что на мобильных устройствах двух дочерей Корреа были установлены троянские программы (вирусы, замаскированные под обыкновенное ПО) от компании Tradesegur. Эти программы позволяли полностью контролировать все сообщения и разговоры девочек, пока те учились во Франции. Судебное расследование предполагает, что владелец UC Global, SL мог работать на разных людей, предлагая информацию тем, кто больше заплатит. Согласно новым данным, среди его клиентов было и правительство Ленина Морено (2017-2021 гг.), преемника и политического противника Корреа. Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882383335.html
https://ria.ru/20230504/kitay-1869569201.html
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эквадор, рафаэль корреа, джулиан ассанж, центральное разведывательное управление (цру), wikileaks, ленин морено (гарсис морено), в мире
Эквадор, Рафаэль Корреа, Джулиан Ассанж, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), WikiLeaks, Ленин Морено (Гарсис Морено), В мире
СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора

El Pais: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора Корреа

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБывший президент Эквадора Рафаэль Корреа
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа. Архивное фото
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МАДРИД, 18 июл - РИА Новости. Испанская охранная компания UC Global, SL, предположительно, шпионила для ЦРУ во время встреч бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа (президент в 2007-2017 годах) с лидерами ряда латиноамериканских стран, передает во вторник газета El Pais.
Владелец UC Global, SL, которая также, предположительно, вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, Давид Моралес, шпионил для ЦРУ в 2018 году в ходе встреч Корреа с бывшими президентами Аргентины, Бразилии и Уругвая, пишет газета с ссылкой на данные компьютера Моралеса.
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Как свидетельствуют данные ноутбука Моралеса, изъятого полицией после его ареста в 2019 году, название ЦРУ несколько раз встречается на внешнем жестком диске Western Digital, где владелец UC Global, SL архивировал проекты и операции, в которых участвовала компания.
По информации издания, бывший военный был нанят правительством Корреа для обеспечения безопасности посольства Эквадора в Лондоне, где находился Джулиан Ассанж. Моралес приказал своим сотрудникам шпионить за встречами основателя WikiLeaks с его адвокатами, а также за президентом Эквадора.
Кроме того, отмечается, что на мобильных устройствах двух дочерей Корреа были установлены троянские программы (вирусы, замаскированные под обыкновенное ПО) от компании Tradesegur. Эти программы позволяли полностью контролировать все сообщения и разговоры девочек, пока те учились во Франции.
Судебное расследование предполагает, что владелец UC Global, SL мог работать на разных людей, предлагая информацию тем, кто больше заплатит. Согласно новым данным, среди его клиентов было и правительство Ленина Морено (2017-2021 гг.), преемника и политического противника Корреа.
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
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ЭквадорРафаэль КорреаДжулиан АссанжЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)WikiLeaksЛенин Морено (Гарсис Морено)В мире
 
 
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