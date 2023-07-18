https://ria.ru/20230718/shpionazh-1884870811.html

СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора

СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: охранная компания шпионила для ЦРУ во время встреч экс-главы Эквадора

Испанская охранная компания UC Global, SL, предположительно, шпионила для ЦРУ во время встреч бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа (президент в 2007-2017... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:58

2023-07-18T14:58

2023-07-18T14:59

эквадор

рафаэль корреа

джулиан ассанж

центральное разведывательное управление (цру)

wikileaks

ленин морено (гарсис морено)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93147/14/931471411_0:192:3000:1880_1920x0_80_0_0_7cde3f610a13b036bd18aa5b2afc35f7.jpg

МАДРИД, 18 июл - РИА Новости. Испанская охранная компания UC Global, SL, предположительно, шпионила для ЦРУ во время встреч бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа (президент в 2007-2017 годах) с лидерами ряда латиноамериканских стран, передает во вторник газета El Pais. Владелец UC Global, SL, которая также, предположительно, вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, Давид Моралес, шпионил для ЦРУ в 2018 году в ходе встреч Корреа с бывшими президентами Аргентины, Бразилии и Уругвая, пишет газета с ссылкой на данные компьютера Моралеса. Как свидетельствуют данные ноутбука Моралеса, изъятого полицией после его ареста в 2019 году, название ЦРУ несколько раз встречается на внешнем жестком диске Western Digital, где владелец UC Global, SL архивировал проекты и операции, в которых участвовала компания. По информации издания, бывший военный был нанят правительством Корреа для обеспечения безопасности посольства Эквадора в Лондоне, где находился Джулиан Ассанж. Моралес приказал своим сотрудникам шпионить за встречами основателя WikiLeaks с его адвокатами, а также за президентом Эквадора. Кроме того, отмечается, что на мобильных устройствах двух дочерей Корреа были установлены троянские программы (вирусы, замаскированные под обыкновенное ПО) от компании Tradesegur. Эти программы позволяли полностью контролировать все сообщения и разговоры девочек, пока те учились во Франции. Судебное расследование предполагает, что владелец UC Global, SL мог работать на разных людей, предлагая информацию тем, кто больше заплатит. Согласно новым данным, среди его клиентов было и правительство Ленина Морено (2017-2021 гг.), преемника и политического противника Корреа. Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882383335.html

https://ria.ru/20230504/kitay-1869569201.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эквадор, рафаэль корреа, джулиан ассанж, центральное разведывательное управление (цру), wikileaks, ленин морено (гарсис морено), в мире