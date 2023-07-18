https://ria.ru/20230718/sdelka-1884939673.html

Канада осудила решение России о выходе из зерновой сделки

Канада осудила решение России о выходе из зерновой сделки - РИА Новости, 18.07.2023

Канада осудила решение России о выходе из зерновой сделки

Канада осудила отказ России от продления зерновой сделки, призывает пересмотреть это решение, соответствующее заявление главы МИД Канады Мелани Джоли... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:40

2023-07-18T19:40

2023-07-18T19:40

владимир путин

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канада

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оон

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swift

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Канада осудила отказ России от продления зерновой сделки, призывает пересмотреть это решение, соответствующее заявление главы МИД Канады Мелани Джоли опубликовано во вторник. "Канада решительно осуждает решение Российской Федерации выйти из участия в Черноморской инициативе, достигнутой при посредничестве ООН и Турции в рамках Стамбульских соглашений 2022 года", - говорится в заявлении Джоли, по словам которой приостановка Москвой участия в соглашении "фактически является блокадой украинских портов в Черном море" и "существенно влияет на глобальный продовольственный экспорт, а также безопасность в Черном море". "Канада призывает Российскую Федерацию незамедлительно возобновить свое участие в соглашении во избежание дальнейших потрясений глобальной продовольственной системы, уже пострадавшей от осуществляемой ею конфликта против Украины", - говорится в заявлении канадских властей. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884919349.html

https://ria.ru/20230718/zona-1884843380.html

россия

канада

турция

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владимир путин, россия, канада, турция, оон, россельхозбанк, swift