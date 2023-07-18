Рейтинг@Mail.ru
В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 18.07.2023 (обновлено: 13:07 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884841573.html
В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле
В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2023
В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле
Прекращение "зерновой сделки" - не вина генсека ООН Антониу Гутерриша, Россия высоко ценит его усилия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:58
2023-07-18T13:07
россия
турция
украина
зерновая сделка
дмитрий песков
антониу гутерриш
оон
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прекращение "зерновой сделки" - не вина генсека ООН Антониу Гутерриша, Россия высоко ценит его усилия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции."Это не вина господина Гутерриша или ООН, мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этих договоренностей, и мы высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран", - сказал Песков журналистам, отметив, что РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, несмотря на то, что условия этих договоренностей в отношении РФ не были реализованы.Президент Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
2023-07-18T12:58
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdef374b743e30d9784b32eecfd46c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, украина, зерновая сделка, дмитрий песков, антониу гутерриш, оон, экономика
Россия, Турция, Украина, Зерновая сделка, Дмитрий Песков, Антониу Гутерриш, ООН, Экономика
В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле

Песков: в прекращении зерновой сделки нет вины генсека ООН, Россия высоко ценит его усилия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прекращение "зерновой сделки" - не вина генсека ООН Антониу Гутерриша, Россия высоко ценит его усилия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Вчера, 08:00
"Это не вина господина Гутерриша или ООН, мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этих договоренностей, и мы высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран", - сказал Песков журналистам, отметив, что РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, несмотря на то, что условия этих договоренностей в отношении РФ не были реализованы.
Президент Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
 
РоссияТурцияУкраинаЗерновая сделкаДмитрий ПесковАнтониу ГутерришООНЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала