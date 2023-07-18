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В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле

В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2023

В прекращении зерновой сделки нет вины ООН и ее генсека, заявили в Кремле

Прекращение "зерновой сделки" - не вина генсека ООН Антониу Гутерриша, Россия высоко ценит его усилия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:58

2023-07-18T12:58

2023-07-18T13:07

россия

турция

украина

зерновая сделка

дмитрий песков

антониу гутерриш

оон

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прекращение "зерновой сделки" - не вина генсека ООН Антониу Гутерриша, Россия высоко ценит его усилия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции."Это не вина господина Гутерриша или ООН, мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этих договоренностей, и мы высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран", - сказал Песков журналистам, отметив, что РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, несмотря на то, что условия этих договоренностей в отношении РФ не были реализованы.Президент Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

турция

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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-18T12:58 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, украина, зерновая сделка, дмитрий песков, антониу гутерриш, оон, экономика